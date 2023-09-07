Conheça as 11 obras que vão dar uma nova cara a Vitória

Vitória completa 472 anos na sexta-feira, dia 8 de setembro. Ao longo do tempo, a cidade passou por várias transformações. Mas foi no século passado que ocorreu a principal expansão da capital do Espírito Santo, com a construção de aterros e a ocupação da parte continental. Durante esse processo, veio o crescimento da população e, consequentemente, surgiram os desafios de melhorar a mobilidade, incrementar a infraestrutura urbana e criar novas opções de lazer.
Para atender esses desafios, uma série de obras vão dar um novo visual para a Capital nos próximos anos. Algumas das intervenções prometem melhorar o trânsito, reduzindo o uso de semáforos. Entre essas apostas estão dois mergulhões: um no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Norte Sul; e outro no cruzamento das avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader
Outras intervenções têm o objetivo de estimular a convivência e o lazer em algumas áreas da cidade. Para isso, estão previstas, por exemplo, a revitalização da Rua da Lama, da Curva da Jurema e também da Orla Noroeste. Existe ainda um projeto em curso de reurbanização da Beira-Mar, que ainda não teve obras iniciadas.
Estão em andamento ainda outros projetos que buscam revitalizar prédios tradicionais, como o Mercado da Capixaba e os galpões do Porto de Vitória. Há ainda a possibilidade de volta de projetos no campo social, como o Restaurante Popular, na Ilha de Santa Maria.
A Gazeta traz a seguir um mapa com 11 intervenções previstas ou já em andamento na Capital, incluindo detalhes como valores do investimento e datas programadas para a conclusão.
As 11 obras que vão dar novo visual a Vitória
- Cais das Artes
- Prazo: até 2026
- Investimento: R$ 163.559.665,12 para finalizar a obra (antes da paralisação, a obra já teve investimento de R$ 132 milhões)
- Depois de oito anos parado por questão judicial, o projeto está sendo retomado e contempla a execução de museu e teatro, na Enseada do Suá, em Vitória. Os dois edifícios compõem o conjunto arquitetônico do Cais das Artes, idealizado pelo arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha.
- Realização: governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
- Teatro Carlos Gomes
- Prazo: final de 2025
- Investimento: R$ 20 milhões
- O projeto contempla obras de melhoria geral na edificação, localizada no Centro de Vitória, como tratamento acústico, climatização, instalações, modernização dos sistemas hidráulico e elétrico, equipamentos de segurança; acessibilidade aos diferentes níveis do teatro, inclusive palco; um café no salão superior aberto ao público e restauro dos elementos arquitetônicos e ornamentais do local. O teatro foi fechado em dezembro de 2017 por problemas no ar-condicionado e no telhado. Depois de passar por reparos, chegou a ser reaberto, no improviso, para eventos de setembro a dezembro de 2018.
- Realização: governo do Estado
- Rua da Lama
- Prazo: setembro de 2023
- Investimento: R$ 4,5 milhões
- A obra está na fase final de acabamento, com a colocação de piso, instalação de bancos, luminárias e delimitadores de tráfego. As intervenções ocorrem em um trecho da Avenida Anísio Fernandes Coelho e da Rua Carijós, em Jardim da Penha, incluindo pistas de rolamentos de veículos, canteiro central e calçadas.
- Realização: Prefeitura de Vitória
- Curva da Jurema
- Prazo: dezembro de 2023
- Investimento: R$ 4,9 milhões
- A obra contempla a remodelação das áreas de estacionamento, totalizando 240 vagas, incluindo as destinadas a idosos e pessoas com deficiência, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, além de mudança no fluxo de trânsito. Prevê também o alargamento e a instalação de novo piso no calçadão e na ciclovia, criação de novas áreas de paisagismo e melhoria das já existentes.
- Realização: Prefeitura de Vitória
- Orla Noroeste
- Prazo: setembro de 2024
- Investimento: R$ 96 milhões
- A primeira fase da obra, de São Pedro até a Ilha das Caieiras, está 50% concluída. Estão em construção: estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, decks, arquibancadas alagáveis, rampas e cinco atracadouros. A região será beneficiada ainda com a construção do Centro de Pescado, anexo do Museu do Pescador, da Praça do Caboré, de queimadores de mariscos, de área de manutenção de barcos, da praça da quadra e da Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.
- Realização: Prefeitura de Vitória
- Mergulhão de Camburi
- Prazo: licitação prevista até dezembro de 2023
- Investimento: valor não definido
- O mergulhão entre a Avenida Dante Michelini e a Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, está em fase de estudo de mobilidade urbana na Prefeitura de Vitória. O anteprojeto foi concluído e o edital de licitação sairá até dezembro de 2023.
- Realização: Prefeitura de Vitória
- Mergulhão da Avenida Adalberto Simão Nader
- Prazo: sem prazo de início
- Investimento: ainda não há valor definido
- O mergulhão entre as Avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader está em fase de estudo de mobilidade urbana.
- Realização: Prefeitura de Vitória
- Restaurante Popular
- Prazo: ainda não definido
- Investimento: R$ 3,7 milhões
- A licitação para retomada do restaurante popular, na Ilha de Santa Maria, está em andamento. O local vai atender 2.100 pessoas por dia, no almoço e no jantar, ao custo de R$ 1 cada refeição. A Prefeitura de Vitória diz que, antes da conclusão da licitação, não há como definir data para início das intervenções. Após ordem de serviço, serão oito meses de obras.
- Realização: Prefeitura de Vitória
- Mercado da Capixaba
- Prazo: segundo semestre de 2024
- Investimento: R$ 8,9 milhões
- A estrutura do prédio do Mercado, no Centro de Vitória, está sendo restaurada. Em seguida, será iniciada a transformação da Rua Araribóia em via de pedestres. Obra atingiu 40% de andamento.
- Realização: Prefeitura de Vitória
- Reforma dos armazéns do Porto de Vitória
- Prazo: entrega prevista para maio de 2024
- Investimento: R$ 15 milhões
- As obras foram iniciadas em agosto e a primeira etapa consiste na limpeza e no tratamento de fachadas, além do reforço estrutural dos imóveis. Também será feita a recuperação estrutural, bem como o tratamento de patologias do concreto, infiltrações e reforma dos espaços. Estão previstas ainda, no projeto, uma calçada cidadã ao longo da extensão dos galpões e nova iluminação cênica.
- Realização: Vports (antiga Codesa)
- Avenida Beira-Mar
- A previsão é que as obras comecem até o fim do ano e fiquem prontas em 18 meses.
- Investimento: Ainda não tem informações disponíveis.
- O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão. A prefeitura quer conectar as ciclovias existentes, além de criar praça, mirante, um novo Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e outros espaços de convivência com passarela e até mirante.