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Aniversário de 472 anos

Conheça as 11 obras que vão dar uma nova cara a Vitória

Algumas das intervenções prometem melhorar o trânsito e outras vão estimular a convivência e o lazer em áreas da cidade; confira no mapa
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 set 2023 às 08:05

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 08:05

Conheça as 11 obras que vão dar uma nova cara a Vitória
Conheça as 11 obras que vão dar uma nova cara a Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto
Vitória completa 472 anos na sexta-feira, dia 8 de setembro. Ao longo do tempo, a cidade passou por várias transformações. Mas foi no século passado que ocorreu a principal expansão da capital do Espírito Santo, com a construção de aterros e a ocupação da parte continental. Durante esse processo, veio o crescimento da população e, consequentemente, surgiram os desafios de melhorar a mobilidade, incrementar a infraestrutura urbana e criar novas opções de lazer. 
Para atender esses desafios, uma série de obras vão dar um novo visual para a Capital nos próximos anos. Algumas das intervenções prometem melhorar o trânsito, reduzindo o uso de semáforos. Entre essas apostas estão dois mergulhões: um no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Norte Sul; e outro no cruzamento das avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader

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Outras intervenções têm o objetivo de estimular a convivência e o lazer em algumas áreas da cidade. Para isso, estão previstas, por exemplo, a revitalização da Rua da Lama, da Curva da Jurema e também da Orla Noroeste. Existe ainda um projeto em curso de reurbanização da Beira-Mar, que ainda não teve obras iniciadas.
Estão em andamento ainda outros projetos que buscam revitalizar prédios tradicionais, como o Mercado da Capixaba e os galpões do Porto de Vitória. Há ainda a possibilidade de volta de projetos no campo social, como o Restaurante Popular, na Ilha de Santa Maria. 
A Gazeta traz a seguir um mapa com 11 intervenções previstas ou já em andamento na Capital, incluindo detalhes como valores do investimento e datas programadas para a conclusão.

As 11 obras que vão dar novo visual a Vitória

Obras no Cais das Artes, Vitória
Obras no Cais das Artes são retomadas após oito anos de paralisação Crédito: Ricardo Medeiros
  • Cais das Artes
  • Prazo: até 2026
  • Investimento: R$ 163.559.665,12 para finalizar a obra (antes da paralisação, a obra já teve investimento de R$ 132 milhões)
  • Depois de oito anos parado por questão judicial, o projeto está sendo retomado e contempla a execução de museu e teatro, na Enseada do Suá, em Vitória. Os dois edifícios compõem o conjunto arquitetônico do Cais das Artes, idealizado pelo arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha. 
  • Realização: governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). 
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes
Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira
  • Teatro Carlos Gomes
  • Prazo: final de 2025
  • Investimento: R$ 20 milhões
  • O projeto contempla obras de melhoria geral na edificação, localizada no Centro de Vitória, como tratamento acústico, climatização, instalações, modernização dos sistemas hidráulico e elétrico, equipamentos de segurança; acessibilidade aos diferentes níveis do teatro, inclusive palco; um café no salão superior aberto ao público e restauro dos elementos arquitetônicos e ornamentais do local. O teatro foi fechado em dezembro de 2017 por problemas no ar-condicionado e no telhado. Depois de passar por reparos, chegou a ser reaberto, no improviso, para eventos de setembro a dezembro de 2018.
  • Realização: governo do Estado
Rua da Lama
Revitalização da Rua da Lama deve ser concluída este mês Crédito: Carlos Alberto Silva
  • Rua da Lama
  • Prazo: setembro de 2023
  • Investimento: R$ 4,5 milhões
  • A obra está na fase final de acabamento, com a colocação de piso, instalação de bancos, luminárias e delimitadores de tráfego. As intervenções ocorrem em um trecho da Avenida Anísio Fernandes Coelho e da Rua Carijós, em Jardim da Penha, incluindo pistas de rolamentos de veículos, canteiro central e calçadas.
  • Realização: Prefeitura de Vitória
Reurbanização da Curva da Jurema
Projeto de reurbanização da Curva da Jurema Crédito: Divulgação / PMV
  • Curva da Jurema
  • Prazo: dezembro de 2023
  • Investimento: R$ 4,9 milhões
  • A obra contempla a remodelação das áreas de estacionamento, totalizando 240 vagas, incluindo as destinadas a idosos e pessoas com deficiência, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, além de mudança no fluxo de trânsito. Prevê também o alargamento e a instalação de novo piso no calçadão e na ciclovia, criação de novas áreas de paisagismo e melhoria das já existentes. 
  • Realização: Prefeitura de Vitória
orla noroeste
Projeto de revitalização da primeira etapa da Orla Noroeste, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
  • Orla Noroeste
  • Prazo: setembro de 2024
  • Investimento: R$ 96 milhões
  • A primeira fase da obra, de São Pedro até a Ilha das Caieiras, está 50% concluída. Estão em construção: estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, decks, arquibancadas alagáveis, rampas e cinco atracadouros. A região será beneficiada ainda com a construção do Centro de Pescado, anexo do Museu do Pescador, da Praça do Caboré, de queimadores de mariscos, de área de manutenção de barcos, da praça da quadra e da Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.
  • Realização: Prefeitura de Vitória
Como vai ficar mergulhão em Camburi
Projeto mostra como vai ficar o mergulhão em Camburi Crédito: Divulgação/PMV
  • Mergulhão de Camburi
  • Prazo: licitação prevista até dezembro de 2023
  • Investimento: valor não definido
  • O mergulhão entre a Avenida Dante Michelini e a Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, está em fase de estudo de mobilidade urbana na Prefeitura de Vitória. O anteprojeto foi concluído e o edital de licitação sairá até dezembro de 2023.
  • Realização: Prefeitura de Vitória
Projeção de viaduto na Fernando Ferrari com Adalberto Simão Nader
Projeção de viaduto na Fernando Ferrari Crédito: Divulgação
  • Mergulhão da Avenida Adalberto Simão Nader
  • Prazo: sem prazo de início
  • Investimento: ainda não há valor definido
  • O mergulhão entre as Avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader está em fase de estudo de mobilidade urbana.
  • Realização:  Prefeitura de Vitória
Reforma deve ficar pronta em 2024
Projeção do novo Restaurante Popular de Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
  • Restaurante Popular 
  • Prazo: ainda não definido 
  • Investimento: R$ 3,7 milhões 
  • A licitação para retomada do restaurante popular, na Ilha de Santa Maria, está em andamento. O local vai atender 2.100 pessoas por dia, no almoço e no jantar, ao custo de R$ 1 cada refeição. A Prefeitura de Vitória diz que, antes da conclusão da licitação, não há como definir data para início das intervenções. Após ordem de serviço, serão oito meses de obras.
  • Realização: Prefeitura de Vitória
Projeção do novo Mercado da Capixaba após as obras de restauração
Projeção do novo Mercado da Capixaba após as obras de restauração Crédito: PMV
  • Mercado da Capixaba
  • Prazo: segundo semestre de 2024
  • Investimento: R$ 8,9 milhões
  • A estrutura do prédio do Mercado, no Centro de Vitória, está sendo restaurada. Em seguida, será iniciada a transformação da Rua Araribóia em via de pedestres. Obra atingiu 40% de andamento.
  • Realização: Prefeitura de Vitória
Projeção de como ficarão galpões do Porto de Vitória; cor ainda será definida
Projeção de como ficarão galpões do Porto de Vitória; cor ainda será definida Crédito: VPorts/Divulgação
  • Reforma dos armazéns do Porto de Vitória
  • Prazo: entrega prevista para maio de 2024
  • Investimento: R$ 15 milhões
  • As obras foram iniciadas em agosto e a primeira etapa consiste na limpeza e no tratamento de fachadas, além do reforço estrutural dos imóveis. Também será feita a recuperação estrutural, bem como o tratamento de patologias do concreto, infiltrações e reforma dos espaços. Estão previstas ainda, no projeto, uma calçada cidadã ao longo da extensão dos galpões e nova iluminação cênica.
  • Realização: Vports (antiga Codesa)

Projeto nova Beira-Mar
Projeto da nova orla da Avenida Beira-Mar Crédito: Reprodução
  • Avenida Beira-Mar
  • A previsão é que as obras comecem até o fim do ano e fiquem prontas em 18 meses.
  • Investimento: Ainda não tem informações disponíveis.
  • O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão. A prefeitura quer conectar as ciclovias existentes, além de criar praça, mirante, um novo Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e outros espaços de convivência com passarela e até mirante.

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