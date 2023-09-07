Conheça as 11 obras que vão dar uma nova cara a Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto

Vitória completa 472 anos na sexta-feira, dia 8 de setembro. Ao longo do tempo, a cidade passou por várias transformações. Mas foi no século passado que ocorreu a principal expansão da capital do Espírito Santo, com a construção de aterros e a ocupação da parte continental. Durante esse processo, veio o crescimento da população e, consequentemente, surgiram os desafios de melhorar a mobilidade, incrementar a infraestrutura urbana e criar novas opções de lazer.

Para atender esses desafios, uma série de obras vão dar um novo visual para a Capital nos próximos anos. Algumas das intervenções prometem melhorar o trânsito, reduzindo o uso de semáforos. Entre essas apostas estão dois mergulhões: um no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Norte Sul; e outro no cruzamento das avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader

Outras intervenções têm o objetivo de estimular a convivência e o lazer em algumas áreas da cidade. Para isso, estão previstas, por exemplo, a revitalização da Rua da Lama, da Curva da Jurema e também da Orla Noroeste. Existe ainda um projeto em curso de reurbanização da Beira-Mar, que ainda não teve obras iniciadas.

Estão em andamento ainda outros projetos que buscam revitalizar prédios tradicionais, como o Mercado da Capixaba e os galpões do Porto de Vitória. Há ainda a possibilidade de volta de projetos no campo social, como o Restaurante Popular, na Ilha de Santa Maria.

A Gazeta traz a seguir um mapa com 11 intervenções previstas ou já em andamento na Capital, incluindo detalhes como valores do investimento e datas programadas para a conclusão.

As 11 obras que vão dar novo visual a Vitória

Obras no Cais das Artes são retomadas após oito anos de paralisação Crédito: Ricardo Medeiros

Cais das Artes

Prazo: até 2026

até 2026 Investimento: R$ 163.559.665,12 para finalizar a obra (antes da paralisação, a obra já teve investimento de R$ 132 milhões)

R$ 163.559.665,12 para finalizar a obra (antes da paralisação, a obra já teve investimento de R$ 132 milhões) Depois de oito anos parado por questão judicial, o projeto está sendo retomado e contempla a execução de museu e teatro, na Enseada do Suá, em Vitória. Os dois edifícios compõem o conjunto arquitetônico do Cais das Artes, idealizado pelo arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha.

Realização: governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Fernando Madeira

Teatro Carlos Gomes

Prazo: final de 2025

final de 2025 Investimento: R$ 20 milhões

R$ 20 milhões O projeto contempla obras de melhoria geral na edificação, localizada no Centro de Vitória, como tratamento acústico, climatização, instalações, modernização dos sistemas hidráulico e elétrico, equipamentos de segurança; acessibilidade aos diferentes níveis do teatro, inclusive palco; um café no salão superior aberto ao público e restauro dos elementos arquitetônicos e ornamentais do local. O teatro foi fechado em dezembro de 2017 por problemas no ar-condicionado e no telhado. Depois de passar por reparos, chegou a ser reaberto, no improviso, para eventos de setembro a dezembro de 2018.

Realização: governo do Estado

Revitalização da Rua da Lama deve ser concluída este mês Crédito: Carlos Alberto Silva

Rua da Lama

Prazo: setembro de 2023

setembro de 2023 Investimento: R$ 4,5 milhões

R$ 4,5 milhões A obra está na fase final de acabamento, com a colocação de piso, instalação de bancos, luminárias e delimitadores de tráfego. As intervenções ocorrem em um trecho da Avenida Anísio Fernandes Coelho e da Rua Carijós, em Jardim da Penha, incluindo pistas de rolamentos de veículos, canteiro central e calçadas.

Realização: Prefeitura de Vitória

Projeto de reurbanização da Curva da Jurema Crédito: Divulgação / PMV

Curva da Jurema

Prazo: dezembro de 2023

dezembro de 2023 Investimento: R$ 4,9 milhões

R$ 4,9 milhões A obra contempla a remodelação das áreas de estacionamento, totalizando 240 vagas, incluindo as destinadas a idosos e pessoas com deficiência, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, além de mudança no fluxo de trânsito. Prevê também o alargamento e a instalação de novo piso no calçadão e na ciclovia, criação de novas áreas de paisagismo e melhoria das já existentes.

Realização: Prefeitura de Vitória

Projeto de revitalização da primeira etapa da Orla Noroeste, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Orla Noroeste

Prazo: setembro de 2024

setembro de 2024 Investimento: R$ 96 milhões

R$ 96 milhões A primeira fase da obra, de São Pedro até a Ilha das Caieiras, está 50% concluída. Estão em construção: estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, decks, arquibancadas alagáveis, rampas e cinco atracadouros. A região será beneficiada ainda com a construção do Centro de Pescado, anexo do Museu do Pescador, da Praça do Caboré, de queimadores de mariscos, de área de manutenção de barcos, da praça da quadra e da Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.

Realização: Prefeitura de Vitória

Projeto mostra como vai ficar o mergulhão em Camburi Crédito: Divulgação/PMV

Mergulhão de Camburi

Prazo: licitação prevista até dezembro de 2023

licitação prevista até dezembro de 2023 Investimento: valor não definido

valor não definido O mergulhão entre a Avenida Dante Michelini e a Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, está em fase de estudo de mobilidade urbana na Prefeitura de Vitória. O anteprojeto foi concluído e o edital de licitação sairá até dezembro de 2023.

Realização: Prefeitura de Vitória

Projeção de viaduto na Fernando Ferrari Crédito: Divulgação

Mergulhão da Avenida Adalberto Simão Nader

Prazo: sem prazo de início

sem prazo de início Investimento: ainda não há valor definido

ainda não há valor definido O mergulhão entre as Avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader está em fase de estudo de mobilidade urbana.

Realização: Prefeitura de Vitória

Projeção do novo Restaurante Popular de Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Restaurante Popular

Prazo: ainda não definido

ainda não definido Investimento: R$ 3,7 milhões

R$ 3,7 milhões A licitação para retomada do restaurante popular, na Ilha de Santa Maria, está em andamento. O local vai atender 2.100 pessoas por dia, no almoço e no jantar, ao custo de R$ 1 cada refeição. A Prefeitura de Vitória diz que, antes da conclusão da licitação, não há como definir data para início das intervenções. Após ordem de serviço, serão oito meses de obras.

Realização: Prefeitura de Vitória

Projeção do novo Mercado da Capixaba após as obras de restauração Crédito: PMV

Mercado da Capixaba

Prazo: segundo semestre de 2024

segundo semestre de 2024 Investimento: R$ 8,9 milhões

R$ 8,9 milhões A estrutura do prédio do Mercado, no Centro de Vitória, está sendo restaurada. Em seguida, será iniciada a transformação da Rua Araribóia em via de pedestres. Obra atingiu 40% de andamento.

Realização: Prefeitura de Vitória

Projeção de como ficarão galpões do Porto de Vitória; cor ainda será definida Crédito: VPorts/Divulgação

Reforma dos armazéns do Porto de Vitória

Prazo: entrega prevista para maio de 2024

entrega prevista para maio de 2024 Investimento: R$ 15 milhões

R$ 15 milhões As obras foram iniciadas em agosto e a primeira etapa consiste na limpeza e no tratamento de fachadas, além do reforço estrutural dos imóveis. Também será feita a recuperação estrutural, bem como o tratamento de patologias do concreto, infiltrações e reforma dos espaços. Estão previstas ainda, no projeto, uma calçada cidadã ao longo da extensão dos galpões e nova iluminação cênica.

Realização: Vports (antiga Codesa)



Projeto da nova orla da Avenida Beira-Mar Crédito: Reprodução