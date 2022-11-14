Confira gabarito extraoficial da prova amarela do 1° dia do Enem 2022

Enem 2022: gabarito extraoficial foi produzido pelo Centro Educacional Madan Crédito: Divulgação

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 aconteceu neste domingo (13) com 62.147 pessoas inscritas no Espírito Santo. No país, 3,4 milhões estavam aptos a fazer a prova para tentar uma vaga no ensino superior, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas do primeiro dia contêm 90 questões divididas entre as áreas de Ciências Humanas e Linguagens. O gabarito oficial da prova ainda não tem data definida para ser divulgado, mas deve sair até o dia 23 deste mês. Para não aguardar por tanto tempo, é possível conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela, produzido pelo Centro Educacional Madan, em parceria com o Sistema Poliedro.

Provas com cores diferentes

Com o objetivo de evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Apesar da diferença nos cadernos, as questões são as mesmas, somente posicionadas em outra ordem.

Caso confira o documento de resposta com cor que não seja igual a do exame feito neste domingo, a quantidade de possíveis acertos não vai corresponder à prova feita. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2022, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas.