BR 101: motoristas devem redobrar a atenção nas rodovias no feriadão Crédito: Carlos Alberto Silva

Com mais um feriadão pela frente, já que o Dia de Finados vai cair nesta quinta-feira (2) e a possibilidade de emendar quatro dias de folga é grande, muitas pessoas vão colocar o pé na estrada. O momento requer atenção redobrada dos motoristas, uma vez que, além do aumento do fluxo de veículos, há trechos em obras, podendo afetar o trânsito.

A Gazeta preparou um guia com alguns pontos de atenção nas rodovias que cortam o Diante disso,preparou um guia com alguns pontos de atenção nas rodovias que cortam o Espírito Santo . Confira:

RODOVIA ESTADUAIS

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que os pontos de atenção nas rodovias estaduais são:

ES-261, no km 97, entre Fundão e Santa Teresa: tráfego em meia pista em virtude de erosão na rodovia

ES-381, no km 47, entre Nova Venécia e São Mateus: tráfego em meia pista em virtude de erosão na rodovia

Além disso, os seguintes trechos estão passando por obras, e o departamento alerta os motoristas para trafegarem com cautela:

ES-130 Montanha X Vinhático

ES-230 Vila Valério X Distrito de Fátima (Jaguaré)

ES-137 Patrimônio da Penha X Santo Antônio do XV (Nova Venécia)

Your browser does not support the audio element. Como viajar com segurança no feriadão de Finados

RODOVIA DO SOL

A RodoSol informou que, durante o feriado, está prevista sinalização com cones no trecho do Parque da Paz, em Ponta da Fruta, no km 24 da Rodovia do Sol, em Vila Velha . “A sinalização tem o objetivo de alertar os motoristas para redução da velocidade e para a travessia de pedestres próximo ao cemitério.”

Além disso, de acordo a concessionária, duas obras estão previstas para o feriado:

Obras de pavimentação em trecho de Itaparica (km 7 ao km 8), sentido sul, com bloqueio parcial de pista.

Obras no viaduto de Setiba (km 40), sentido norte, com possibilidade de bloqueio da pista de baixa velocidade.

RODOVIAS FEDERAIS

Devido a ações de melhorias ou consertos, alguns pontos da BR 101 têm funcionado no sistema "pare e siga" nos últimos dias, conforme divulgação nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Assim sendo, é importante respeitar a sinalização e estar atento ao volante.

A corporação foi questionada sobre obras em andamento durante o feriado, mas ainda não se manifestou.

ECO 101 REALIZA OPERAÇÃO NO FERIADO

A fim de aumentar a segurança para viajantes durante o feriado, também haverá operações nas estradas. A Eco101, por exemplo, informou que disponibilizará reforço dos recursos operacionais em locais estratégicos dos 478,7 quilômetros sob concessão da empresa.

“Durante o período de maior volume de veículos, estarão à disposição 12 ambulâncias, 14 guinchos leves e seis pesados (para atender caminhões), três recursos para recolhimento de animais e três caminhões-pipa. Além disso, 12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária. É importante lembrar que a Eco101 dispõe de 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), que funcionam 24 horas por dia, distribuídas, em média, a cada 40 quilômetros nos trechos.”

A operação terá início às 13 horas desta quarta-feira (1) e se estenderá até o domingo (5).

Além de tomar cuidados básicos, como utilizar o cinto de segurança e reduzir a velocidade em caso de chuva, a concessionária ainda orienta que, antes de seguir viagem, os condutores façam uma revisão do veículo.