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Corrida pela vida

Como série de coincidências e união de forças salvaram bebê engasgada no ES

Kimbely Hadassa, de um ano e cinco meses, se engasgou enquanto comia salgadinhos em casa com os pais na tarde de sexta-feira (29); entenda como a menina foi salva

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 16:18

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

30 nov 2024 às 16:18
O mototaxista Daniel Freire, a bebê Kimbely Hadassa no colo da mãe, e a socorrista Lethicia Vasconcelos
O mototaxista Daniel Freire, a bebê Kimbely no colo da mãe, Hélida, e a socorrista Lethicia Vasconcelos: união pela vida Crédito: Acervo pessoal
Uma série de coincidências ajudou a salvar a vida de Kimbely Hadassa, de um ano e cinco meses, que engasgou enquanto comia salgadinhos em casa com os pais na tarde de sexta-feira (29), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O mototaxista Daniel Freire estava realizando uma corrida quando  percebeu o desespero da família e decidiu ajudar. Como o hospital ficava muito distante, Daniel optou por seguir com a bebê até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para pedir ajuda. Durante o socorro, a menina chegou a ter uma parada respiratória. 
“Comecei a ouvir uns gritos pedindo socorro. Então, liguei a moto e me aproximei da esquina para ver o que estava acontecendo. Os pais vieram correndo na minha direção segurando a criança. Só deu tempo de eu descer da moto antes que eles colocassem a criança no meu colo, dizendo: ‘Salva a minha filha! Socorro, me ajuda!’ Tentei fazer a manobra de Heimlich, colocando no antebraço e dando os tapinhas nas costas, mas percebi que não estava tendo sucesso”, disse o mototaxista em entrevista à TV Gazeta.
O mototaxista Daniel Freire durante entrevista
Daniel Freire ajudou a salvar a vida da bebê após ouvir pedidos de socorro Crédito: TV Gazeta
Diante da dificuldade no socorro, o mototaxista decidiu levar a criança para um posto da PRF às margens da BR 101, em São Mateus, considerando que o hospital ficava mais distante. Ao chegarem ao local, no carro à frente, havia uma socorrista, moradora de Conceição da Barra, que auxiliou no procedimento com a bebê. “Quando vi a mãe descendo com a criança no colo, corri, me apresentei e disse: ‘Eu sou socorrista. Alguém precisa de ajuda?’ O policial me entregou a criança e disse: ‘Faz o que precisa ser feito.’ Ali, começamos imediatamente a realizar a manobra para tentar salvar a vida da pequenina”, relatou a socorrista Lethicia Vasconcelos. 
A socorrista Lethicia Vasconcelos que ajudou a salvar bebê
Lethicia Vasconcelos se apresentou como socorrista para ajudar no resgate da bebê Crédito: TV Gazeta
A policial rodoviária federal Vanessa Freitas, esposa de um dos PRFs que participaram do socorro, também relatou os detalhes da ocorrência. Após sair do posto da PRF, a criança foi levada até a base da Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, para encontrar a ambulância.
“Foi um momento muito tenso. O policial começou a fazer a manobra e, nesse instante, Deus colocou uma anja, que foi a Lethicia, no caminho. Ela parou ao lado dele e disse: ‘Eu sou socorrista, precisa de ajuda?’ Então, ele ligou para a Eco e pediu a ambulância, explicando a situação no posto da PRF. Mas a criança continuava engasgada, mesmo com a Lethicia realizando a manobra. Ele, então, decidiu ir ao encontro da ambulância. Colocou todos na viatura e partiu. Foi realmente a união de pessoas certas, na hora certa e no momento certo, que resultou nesse desfecho”, afirmou Vanessa.
A policial rodoviária federal Vanessa Freitas, esposa de um dos PRFs que participaram do socorro
Vanessa Freitas destacou o desfecho feliz após momentos de tensão no socorro à bebê Crédito: TV Gazeta
Após levarem a bebê ao encontro da ambulância com socorristas da Eco101, o atendimento continuou até que a menina fosse encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde finalmente foi desengasgada. Durante o atendimento, a criança chegou a sofrer uma parada respiratória. A bebê recebeu alta médica na manhã deste sábado (30).

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