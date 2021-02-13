Como identificar locais seguros para se hospedar durante viagens

Há destinos de praias, cachoeiras, rios e parques estaduais. Mas é preciso sempre se atentar à classificação de risco para transmissão da Covid-19, de acordo com o Mapa de Risco do governo do Estado. Locais enquadrados como alto risco não devem ser visitados. Também é importante se atentar para a movimentação nos pontos turísticos. Se estiver cheio, não fique.