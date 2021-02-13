Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lazer na pandemia

Como identificar locais seguros para se hospedar durante viagens

Momento de lazer dentro do “novo normal” exige distanciamento social - longe de aglomerações, cuidados extras com a higiene e uso de máscara, independente do destino escolhido
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 fev 2021 às 12:17

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 12:17

Funcionário de hotel abre porta do quarto para hóspede
Higiene dos ambientes deve ser reforçada Crédito: Ming Dai/Pixabay
Para se proteger e preservar a vida de outras pessoas da contaminação do coronavírus, o ano de 2020 foi marcado pelo isolamento social e muitos planos de passeios e viagens precisaram ser adiados. Agora, o desafio é, retomar a rotina de trabalho, assim como os momentos de lazer dentro do “novo normal”, que exigem distanciamento social - longe de aglomerações, cuidados extras com a higiene e uso de máscara, independente do destino escolhido.
Para quem planeja conhecer novos lugares ou revisitar destinos dentro do Espírito Santo neste ano, a Secretaria de Turismo  (Setur) montou um e-book, com dicas.  A publicação lembra que o Espírito Santo tem várias opções de passeios em áreas abertas, com belezas naturais, onde famílias podem praticar lazer, mantendo o distanciamento social.
Há destinos de praias, cachoeiras, rios e parques estaduais. Mas é preciso sempre se atentar à classificação de risco para transmissão da Covid-19, de acordo com o Mapa de Risco do governo do Estado. Locais enquadrados como alto risco não devem ser visitados. Também é importante se atentar para a movimentação nos pontos turísticos. Se estiver cheio, não fique. 

Veja Também

7 destinos seguros para viajar em família no verão no Espírito Santo

Grupo lança guia com mais de 480 páginas de dicas de turismo no ES

Aos procurar hospedagem, dê preferência a empreendimentos que estão seguindo os protocolos sanitários , de modo a garantir a prestação de um serviço seguro, e adotam selos indicados pela Setur ou do Ministério do Turismo (Turismo Responsável – Limpo e Seguro), que atestam a segurança dos locais.
Em todo o país, já foram emitidos 25.851 selos de Turismo Responsável, para as mais diversas categorias de estabelecimentos. No total,  5.795 hospedagens atestaram seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. No Espírito Santo, 498 empreendimentos já aderiram ao selo, sendo 111 meios de hospedagem. A lista completa, com informações dos estabelecimentos, pode ser conferida no site do ministério. Para ser considerado seguro, o empreendimento deve seguir protocolos, entre eles estão:

NORMAS QUE OS ESTABELECIMENTOS DEVEM SEGUIR

  • Assegurar a lavagem e desinfecção das superfícies onde colaboradores e consumidores circulam;
  • Promover a medição da temperatura de todos os frequentadores na entrada do estabelecimento, observando que a clientela que apresente febre (37,3ºC segundo a OMS) ou mesmo febre autorreferida deve ser orientada a buscar o serviço de saúde e seu acesso não deve ser permitido;
  • Realizar a limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum (incluindo balcões, interruptores de luz e de elevadores, maçanetas, puxadores de armários, entre outros);
  • Promover a renovação de ar, regularmente, das salas e espaços fechados, abrindo as janelas e portas para passagem da correnteza aérea e não utilizar função de recirculação de ar em espaços de uso exclusivo de ar-condicionado;
  • Disponibilizar álcool 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou lenços umedecidos) em locais estratégicos como: entrada do estabelecimento, acesso aos elevadores, balcões de atendimento, para uso de clientes e trabalhadores;
  • Utilizar lixeiras que não precisem ser abertas manualmente e esvaziá-las várias vezes ao dia;
  • Disponibilizar, nos banheiros, sabonete líquido e toalhas de papel descartáveis;
  • Disponibilizar cartazes com informações/orientações sobre a necessidade de higienização de mãos, uso do álcool 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou lenços umedecidos), uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes;
  • Providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do estabelecimento e a organização das filas para que seja respeitada a distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas.
  • Providenciar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) dos colaboradores para os quais há previsão legal de tal necessidade. Aos demais devem ser providenciadas máscaras de proteção facial, que não é considerado EPI, podendo, de maneira complementar, ser utilizada em concomitância com a máscara, a face shield;
  • Hóspedes e clientes devem usar obrigatoriamente máscaras de proteção nas áreas comuns do hotel;
  • Evitar o compartilhamento de objetos pessoais de trabalho e de uso recreativo e esportivo aos hóspedes tais como: fones de ouvido, headsets, celulares, canetas, copos, talheres, pratos, jogos, bolas, raquetes, etc.
Álcool em gel
Estabelecimentos devem disponibilizar álcool 70% aos hóspedes Crédito: Jason Jarrach/ Unsplash
Os turistas também devem se atentar para algumas normas de conduta. As principais listas pela Setur são: 

COMO SE COMPORTAR DURANTE PASSEIOS E VIAGENS

  • USE MÁSCARA: leve máscaras reservas para trocar.
  • HIGIENIZE AS MÃOS: tenha sempre álcool 70% para higienização frequente das mãos e dos objetos manipulados.
  • DISTANCIAMENTO: escolha ambientes abertos e sem aglomerações. Faça o distanciamento de pessoas ou grupos.
  • SAÚDE EM DIA: em caso de sintomas gripais como febre, coriza, tosse, evite viajar.
  • HIGIENIZE OS OBJETOS PESSOAIS: mantenha higienizados, com álcool 70%, os objetos que você está usando como mala, bolsa, celular, etc.
  • RESPEITE OS PROTOCOLOS: procure conhecer e respeitar as regras sanitárias dos ambientes onde você estiver como hotéis, pousadas, restaurantes, rodoviária e aeroporto.
  • SELO TURISMO RESPONSÁVEL: dê preferência a empreendimentos como meios de hospedagem, atrativos turísticos, bares e restaurantes que implantaram selos de turismo responsável com regras sanitárias.
  • CHECK-IN ON-LINE: muitos serviços como hotéis, pousadas e locadoras oferecem o check-in on-line.
  • QRCODE: o Espírito Santo disponibiliza informações turísticas via QRCode. Utilize também a tecnologia para acessar cardápios e outras informações, evitando o manuseio de materiais físicos.
  • AR LIVRE: dê preferência a passeios ao ar livre, áreas amplas e sem aglomeração.
  • AMBIENTES FECHADOS: sempre que possível, abra as janelas e prefira a ventilação natural.
  • VALORIZE PRODUTOS E SERVIÇOS LOCAIS: assim você ajuda a reestabelecer a economia do destino.
  • SUSTENTABILIDADE: máscaras não devem ser descartadas em lixos recicláveis. Descarte-o em lugares adequados.
  • OBJETOS PESSOAIS: tenha garrafa de água própria e canudos reutilizáveis. Não compartilhe com ninguém.

Veja Também

Hotéis iniciam reabertura com novos protocolos de higiene

All-Inclusive vale a pena? Saiba se o “tudo incluso” é ideal para a sua viagem

10 passeios para fazer de graça na Grande Vitória durante as férias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Turismo no ES Turismo Europa Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados