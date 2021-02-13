Como identificar locais seguros para se hospedar durante viagens

Para se proteger e preservar a vida de outras pessoas da contaminação do coronavírus, o ano de 2020 foi marcado pelo isolamento social e muitos planos de passeios e viagens precisaram ser adiados. Agora, o desafio é, retomar a rotina de trabalho, assim como os momentos de lazer dentro do “novo normal”, que exigem distanciamento social - longe de aglomerações, cuidados extras com a higiene e uso de máscara, independente do destino escolhido.
Para quem planeja conhecer novos lugares ou revisitar destinos dentro do Espírito Santo neste ano, a Secretaria de Turismo (Setur) montou um e-book, com dicas. A publicação lembra que o Espírito Santo tem várias opções de passeios em áreas abertas, com belezas naturais, onde famílias podem praticar lazer, mantendo o distanciamento social.
Há destinos de praias, cachoeiras, rios e parques estaduais. Mas é preciso sempre se atentar à classificação de risco para transmissão da Covid-19, de acordo com o Mapa de Risco do governo do Estado. Locais enquadrados como alto risco não devem ser visitados. Também é importante se atentar para a movimentação nos pontos turísticos. Se estiver cheio, não fique.
Aos procurar hospedagem, dê preferência a empreendimentos que estão seguindo os protocolos sanitários , de modo a garantir a prestação de um serviço seguro, e adotam selos indicados pela Setur ou do Ministério do Turismo (Turismo Responsável – Limpo e Seguro), que atestam a segurança dos locais.
Em todo o país, já foram emitidos 25.851 selos de Turismo Responsável, para as mais diversas categorias de estabelecimentos. No total, 5.795 hospedagens atestaram seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. No Espírito Santo, 498 empreendimentos já aderiram ao selo, sendo 111 meios de hospedagem. A lista completa, com informações dos estabelecimentos, pode ser conferida no site do ministério. Para ser considerado seguro, o empreendimento deve seguir protocolos, entre eles estão:
NORMAS QUE OS ESTABELECIMENTOS DEVEM SEGUIR
- Assegurar a
lavagem e desinfecção das superfícies onde colaboradores e
consumidores circulam;
- Promover a medição da temperatura de todos os frequentadores na entrada do estabelecimento, observando que a clientela que apresente febre (37,3ºC segundo a OMS) ou mesmo febre autorreferida deve ser orientada a buscar o serviço de saúde e seu acesso não deve ser permitido;
- Realizar a limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum (incluindo balcões, interruptores de luz e de elevadores, maçanetas, puxadores de armários, entre outros);
- Promover a renovação de ar, regularmente, das salas e espaços fechados, abrindo as janelas e portas para passagem da correnteza aérea e não utilizar função de recirculação de ar em espaços de uso exclusivo de ar-condicionado;
- Disponibilizar álcool 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou lenços umedecidos) em locais estratégicos como: entrada do estabelecimento, acesso aos elevadores, balcões de atendimento, para uso de clientes e trabalhadores;
- Utilizar lixeiras que não precisem ser abertas manualmente e esvaziá-las várias vezes ao dia;
- Disponibilizar, nos banheiros, sabonete líquido e toalhas de papel descartáveis;
- Disponibilizar cartazes com informações/orientações sobre a necessidade de higienização de mãos, uso do álcool 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou lenços umedecidos), uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes;
- Providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do estabelecimento e a organização das filas para que seja respeitada a distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas.
- Providenciar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) dos colaboradores para os quais há previsão legal de tal necessidade. Aos demais devem ser providenciadas máscaras de proteção facial, que não é considerado EPI, podendo, de maneira complementar, ser utilizada em concomitância com a máscara, a face shield;
- Hóspedes e clientes devem usar obrigatoriamente máscaras de proteção nas áreas comuns do hotel;
- Evitar o compartilhamento de objetos pessoais de trabalho e de uso recreativo e esportivo aos hóspedes tais como: fones de ouvido, headsets, celulares, canetas, copos, talheres, pratos, jogos, bolas, raquetes, etc.
Os turistas também devem se atentar para algumas normas de conduta. As principais listas pela Setur são:
COMO SE COMPORTAR DURANTE PASSEIOS E VIAGENS
- USE MÁSCARA:
leve máscaras reservas para trocar.
- HIGIENIZE AS MÃOS: tenha sempre álcool 70% para higienização frequente das mãos e dos objetos manipulados.
- DISTANCIAMENTO: escolha ambientes abertos e sem aglomerações. Faça o distanciamento de pessoas ou grupos.
- SAÚDE EM DIA: em caso de sintomas gripais como febre, coriza, tosse, evite viajar.
- HIGIENIZE OS OBJETOS PESSOAIS: mantenha higienizados, com álcool 70%, os objetos que você está usando como mala, bolsa, celular, etc.
- RESPEITE OS PROTOCOLOS: procure conhecer e respeitar as regras sanitárias dos ambientes onde você estiver como hotéis, pousadas, restaurantes, rodoviária e aeroporto.
- SELO TURISMO RESPONSÁVEL: dê preferência a empreendimentos como meios de hospedagem, atrativos turísticos, bares e restaurantes que implantaram selos de turismo responsável com regras sanitárias.
- CHECK-IN ON-LINE: muitos serviços como hotéis, pousadas e locadoras oferecem o check-in on-line.
- QRCODE: o Espírito Santo disponibiliza informações turísticas via QRCode. Utilize também a tecnologia para acessar cardápios e outras informações, evitando o manuseio de materiais físicos.
- AR LIVRE: dê preferência a passeios ao ar livre, áreas amplas e sem aglomeração.
- AMBIENTES FECHADOS: sempre que possível, abra as janelas e prefira a ventilação natural.
- VALORIZE PRODUTOS E SERVIÇOS LOCAIS: assim você ajuda a reestabelecer a economia do destino.
- SUSTENTABILIDADE: máscaras não devem ser descartadas em lixos recicláveis. Descarte-o em lugares adequados.
- OBJETOS PESSOAIS: tenha garrafa de água própria e canudos reutilizáveis. Não compartilhe com ninguém.