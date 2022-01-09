Como é a vida de casais que passam o dia grudados até no trabalho

Gibran Sassine e Thaís Tinoco Sassine são casados e trabalham juntos como médicos Crédito: Vitor Jubini

Já imaginou passar parte da sua vida ao lado de alguém, não só em casa mas também no ambiente profissional? Essa ideia pode até assustar e parecer cansativa para muita gente, já para outros é o trabalho que traz ainda mais união para a relação. E não, não estamos falando de um conto de fadas, mas da história real de dois casais que viram o amor transcender a rotina familiar e ocupar até os espaços profissionais.

Thaissa Tinoco e Gibran Sassine formam um desses casais. Ela é mastologista e ginecologista e ele é cirurgião do aparelho digestivo. O casal se conheceu e começou a namorar ainda na faculdade e está junto há 15 anos. Na época, e logo depois que se casaram, não imaginavam e nem tinham planos de trabalharem juntos. Até porque ocupavam áreas diferentes da medicina.

Gibran e Thaís estão juntos no amor e no trabalho Crédito: Vitor Jubini

O casal viu o caminho das profissões se cruzarem quando Thaissa começou a realizar cirurgias de alta complexidade ginecológica. Como os procedimentos também envolvem a parte intestinal e era difícil conciliar horários com outros cirurgiões, o marido entrou na história e passou a ser parceiro de trabalho. O casal já chegou a ficar sete horas em uma cirurgia em conjunto.

E se antes eles não queriam dividir o mesmo espaço por medo de que algum mal-estar familiar pudesse interferir na rotina profissional, a realidade hoje é outra. Thaissa conta que no momento das cirurgias o casal até esquece das brigas e que elas ficam da porta de casa para dentro.

"Ter ele como meu parceiro de cirurgia, minha equipe, é minha segurança. É muito bom ter uma pessoa que você confia”, afirma a ginecologista " Thaissa Tinoco - Mastologista e ginecologista

“Trabalhar junto é prazeroso e gratificante”, conta Gibran.

Juntos há 15 anos, casal de médicos divide casamento e sala de cirurgia Crédito: Arquivo pessoal

TRABALHO QUE EVITOU O FIM

Quem também divide espaço em casa e no trabalho é a Beatriz Coutens e o Marco Homero. Ela é cirurgiã dentista oncológica e ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Eles estão juntos desde que se conheceram, há 14 anos, quando Marco fazia especialização no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte (MG) e Beatriz participava da equipe de coordenação do curso. O amor foi tão grande que a cirurgiã dentista veio para Vitória (ES).

“Sempre foi agradável. Desde o início foi bom”, conta Marco.

Mas como o casal trabalha junto? Beatriz trata de pacientes que sofrem efeitos colaterais do tratamento para o câncer. Já Marco Homero faz cirurgias em muitas pessoas diagnosticadas com doenças oncológicas. E, além dos pacientes em comum, eles dividem até o espaço de trabalho, pois atendem lado a lado na mesma clínica.

Beatriz e Marco estão juntos desde que se conheceram no trabalho Crédito: Arquivo pessoal

O casal conta que o trabalho foi o que os manteve unidos. Os percalços do início do namoro só foram superados pelo trabalho em comum.

Para Beatriz, a rotina do casamento e trabalho em conjunto com o marido não é cansativa como as pessoas pensam, pelo contrário, só traz pontos positivos para o convívio do casal, já que eles podem compartilhar e desabafar as suas experiências profissionais.

E se engana quem pensa que eles não discutem pela profissão. Apesar de acontecer com pouca frequência, segundo o casal, nas discussões sobre os pacientes cada um vai expondo a sua visão até acharem algo em comum ou conseguirem mudar a opinião do outro. E, além das conversas sobre os atendimentos de cada um, vem também a admiração.

“A gente tem uma admiração profissional muito grande. Essa admiração não fica só no trabalho, vem pra dentro de casa”, finaliza Beatriz.

FILHOS

Thaissa e Gibran têm três filhos, já Beatriz e Marco tem uma filha em comum. E, apesar da vida corrida de ambos os casais, eles contam que conseguem arranjar tempo para curtir a família e o momento com os filhos.

Para Thaissa, a rede de apoio de seus colaboradores e dos avós das crianças é essencial para a sua rotina. Mas uma opção do casal foi se planejar desde o início. Gibran explica que eles optaram por trabalhar em horário comercial para poder aproveitar mais tempo com os filhos e terem a oportunidade de jantarem todos os dias juntos.

Thaissa e Gibran estão juntos há 15 anos e têm três filhos Crédito: Arquivo pessoal

AMOR NA PANDEMIA

A pandemia trouxe adversidades para muitas famílias, mas não para esses casais. Ambos afirmam que o período difícil trouxe uma convivência ainda mais intensa e que durante esse tempo eles aprenderam muitas lições.

Para Thaissa, a pandemia ensinou a fazer planejamentos financeiros com o marido. Ela e Gibran ficaram parados por três meses em casa, sem nenhum trabalho. E só passaram bem por esse período porque o marido sempre se planejou.

Já a Beatriz e o Marco não pararam na pandemia, apenas tiveram uma redução no trabalho. Os dois explicam que se viraram bem e descobriram ainda mais gostos similares, como o prazer pelas atividades físicas e pela cozinha.

Durante a pandemia, o casal Beatriz e Marco descobriu mais gostos similares Crédito: Arquivo pessoal