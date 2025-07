Problemas domésticos

Como acabar com formigas dentro de casa? Veja dicas do especialista

O comentarista da CBN Vitória, Marco Bravo, elenca soluções para impedir a entrada os insetos e evitar problemas

Publicado em 10 de julho de 2025 às 15:33

Insetos são comuns em residências Crédito: Crédito: Pixabay

Um dos problemas mais comuns nas casas é a presença constante de formigas circulando, principalmente na cozinha, área onde os alimentos ficam armazenados. Elas invadem diversos cômodos, surgindo até mesmo do rejunte, e incomodam os moradores, que procuram soluções para impedir que esses insetos continuem "passeando". E este foi o tema do quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo, que deu dicas para impedir a presença delas nas residências.>

O comentarista explicou que as formigas fazem parte de uma classe chamada de Insecta, assim como o cupim, abelha e barata. Elas se adaptam muito bem ao meio urbano por serem mais antigas que os próprios seres humanos, o que acaba fazendo com que esses insetos sobrevivam com facilidade dentro dos imóveis residenciais.>

Bravo destacou também que existe uma explicação para as formigas sempre andarem uma atrás da outra. É que elas liberam odores que acabam atraindo outras formigas, formando uma grande aglomeração nos imóveis. Quando acontece algum tipo de intervenção humana, por exemplo, essas formigas se perdem pela mudança de odor, mas conseguem recuperar o caminho e seguem pela trilha.>

Formigas se alimentam de polissacarídeos

Sempre quando alguém é viciado em doce, é comum serem chamados de "formiga", e isso não é à toa. O comentarista da Rádio CBN Vitória explicou que as formigas se alimentam de um polissacarídeo de fungos, sendo o açúcar uma fonte de energia para o desenvolvimento desse carboidrato. >

>

Marco Bravo faz uma alerta em relação ao perigo do contato das pessoas com as formigas. Segundo ele, esses insetos são extremamente perigosos, pois circulam por todos os lugares, seja em um banheiro, rede de esgoto, necrotério, lixo, entre outros. Elas podem ser mais perigosas do que as próprias baratas, justamente pelo fato das pessoas não darem muita importância para aquele inseto, considerado "inofensivo" por muitos.>

A orientação é para nunca consumir formigas que estão dentro de potes e frascos de alimentos, como em açúcar, mel, adoçantes, entre outros alimentos que atraem os insetos, para evitar doenças.>

Formiga = casa suja?

Um ouvinte, identificado como Hélio, perguntou ao comentarista: "Casa que tem formiga é indicação de casa suja?". >

Marco Bravo respondeu que as formigas podem invadir as casas não só pela sujeira acumulada. "Não é indicação de casa suja. Agora, se você deixar restos alimentares, você vai atrair barata, você vai atrair formiga, você vai atrair rato. Então, o ideal é sempre manter a casa devidamente higienizada. Mas a formiga pode estar no quintal. Ela invade em busca de alimentos, de abrigo ou de proteção, pois, às vezes, o formigueiro é debaixo do piso da sala, da cozinha. Não necessariamente uma casa que não tenha higiene devida vai atrair mais formigas", respondeu o comentarista.>

Como impedir a entrada de formigas nas casas

Já o Franco, outro ouvinte da CBN Vitória, disse que possui problemas com outra variedade do inseto. "Olha, eu tenho muito problema no meu terreno com formigas cortadeira e a fogo. As cortadeiras, eu pego uma folha de mamona, pico em pedacinhos, dou para elas e somem por um tempo, mas depois voltam. Agora a formiga fogo, essa é tenso de tirar. O comentarista respondeu que existem, atualmente, alguns métodos para afugentá-las. >

"As formigas, assim como os insetos, são muito olfativos. Cheiros desagradáveis acabam afugentando as formigas daquele local. Tem muita gente que usa naftalina, outros usam algumas folhas de ervas medicinais. Nós podemos também usar o controle biológico de pragas, onde você tem inimigos naturais da formiga, que acabam eliminando-a. Existe o inseticida também, mas tem que ter muito cuidado", disse Marcos Bravo. >

Já o ouvinte Guto contou que mora no 12° andar de um edifício, e que, mesmo assim, as formigas aparecem quando ele coloca um pedaço de bolo em cima da pia. O comentarista destacou que, mesmo sendo no alto de um prédio, as formigas estão ali, até sendo invisíveis a olho nu. Ele citou uma pesquisa, realizada pela Flora, empresa de bens de consumo detentora da marca Mat Inset, onde 60% dos brasileiros entrevistados afirmaram conviver com infestação de formigas em casa, sendo um dos principais incômodos domésticos.>

Apesar do grande incômodo e dos problemas que as formigas podem causar ao ser humano, elas são extremamente importantes para a fauna e a flora. Marco Bravo destacou que as formigas melhoram a qualidade do solo, por exemplo, porque levam folhas para o subsolo, que entram em decomposição e adubam, melhorando a oxigenação do solo. Além disso, diversos outros animais se alimentam de formigas, como aves, anfíbios, entre outros.>

