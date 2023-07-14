Comboio de novas viaturas da PM chama atenção na Avenida Leitão da Silva

O governo do Estado garantiu, no entanto, que são apenas os 60 novos veículos da corporação, entregues durante uma cerimônia também nesta sexta (14). Segundo a administração estadual, as viaturas serão distribuídas em batalhões e companhias especializadas de 20 municípios do interior e da Grande Vitória. Algumas das cidades que vão incorporar os automóveis à frota são Anchieta, Barra de São Francisco, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Pinheiros.

Do total de veículos entregues, 49 são do modelo Mitsubishi L200, além de seis Renault Duster e cinco Kia Bongo. Os investimentos somam quase R$18 milhões, conforme detalhou o governo estadual.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou que a aquisição é uma ação importante para que os policiais possam ter acesso a mais conforto e segurança no exercício das suas funções.

“Isso demonstra a nossa preocupação com os nossos agentes na prestação de segurança pública à sociedade capixaba, bem como, a busca pela eficiência no serviço público. É a concretização do compromisso do governador, como também do apoio irrestrito do secretário de Segurança Pública, que valorizam a nossa instituição e projetos estruturantes”, declarou.