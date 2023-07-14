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Comboio de novas viaturas da PM chama atenção na Avenida Leitão da Silva

Ao todo, 60 veículos foram entregues à corporação pelo governo do Estado. Cena curiosa foi vista na tarde desta sexta-feira (14), em Vitória

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 17:49

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 jul 2023 às 17:49
Após semanas de confrontos, atentados e mortes em bairros de Vitória, uma cena curiosa chamou a atenção de quem passava pela Avenida Leitão da Silva – localizada no entorno das regiões de maior conflito – na tarde desta sexta-feira (14). Vídeos enviados ao site A Gazeta mostram um comboio com muitas viaturas novas da Polícia Militar no local, o que levantou dúvidas sobre a motivação.
O governo do Estado garantiu, no entanto, que são apenas os 60 novos veículos da corporação, entregues durante uma cerimônia também nesta sexta (14). Segundo a administração estadual, as viaturas serão distribuídas em batalhões e companhias especializadas de 20 municípios do interior e da Grande Vitória. Algumas das cidades que vão incorporar os automóveis à frota são Anchieta, Barra de São Francisco, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Pinheiros.
Do total de veículos entregues, 49 são do modelo Mitsubishi L200, além de seis Renault Duster e cinco Kia Bongo. Os investimentos somam quase R$18 milhões, conforme detalhou o governo estadual. 
O comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou que a aquisição é uma ação importante para que os policiais possam ter acesso a mais conforto e segurança no exercício das suas funções.
“Isso demonstra a nossa preocupação com os nossos agentes na prestação de segurança pública à sociedade capixaba, bem como, a busca pela eficiência no serviço público. É a concretização do compromisso do governador, como também do apoio irrestrito do secretário de Segurança Pública, que valorizam a nossa instituição e projetos estruturantes”, declarou.

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