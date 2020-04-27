Com uso obrigatório de máscara, Prefeitura de Cachoeiro volta a funcionar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, retomará suas atividades, nesta segunda-feira (27), depois da suspensão aplicada como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). O funcionamento será em horário reduzido e só poderá entrar nos prédios públicos quem estiver com máscara facial.
De acordo com o decreto que regulamenta o novo horário, o expediente será de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, com exceção dos serviços essenciais e outras necessidades, como no caso da assistência social, segurança pública, limpeza pública, obras, agricultura e atividades de fiscalização e plantão permanente.
A Prefeitura de Cachoeiro estava sem funcionar desde o dia 20 de março e, a partir desta segunda (27), todos os servidores deverão usar máscaras durante o expediente. Quem faz parte do grupo de risco do novo coronavírus e aqueles que apresentarem sintomas gripais, deverão permanecer afastados.
O prefeito Victor Coelho explica que a decisão leva em consideração a classificação de Cachoeiro como cidade de baixo risco para a transmissão da Covid-19. A qualificação de baixo risco nos permite retomar, aos poucos, as atividades presenciais da prefeitura, mas evitando aglomerações nas salas e sem relaxar nas medidas de higiene necessárias. Ainda assim, pedimos à população que saia de casa somente se for realmente necessário", destaca.
AULAS CONTINUAM SUSPENSAS
Continuam suspensas, até o próximo dia 30, as aulas da rede municipal de ensino e as atividades com idosos e os projetos esportivos e sociais promovidos pela prefeitura.
HORÁRIOS DIFERENCIADOS
- Centros de Referência de Assistência Social (Cras) - segunda a sexta-feira - 10h às 16h
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) - segunda a sexta-feira - 10h às 16h
- Atendimento de Benefícios Sociais e Almoxarifado - segunda a sexta-feira - 10h às 16h
- Banco de Alimentos - segunda a sexta-feira - das 7h às 13h
- Centro POP - segunda a sexta-feira - das 8h às 20h
- Manutenção - segunda a sexta-feira - das 8h às 14h
- Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes - 24h
- Ouvidoria Geral do Município - segunda a sexta-feira - 9h às 18h
PREFEITURA FAZ MÁSCARA E DOA A SERVIDORES
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro já confeccionou mais de 800 máscaras na Casa da Costura com tecidos doados, para distribuição a servidores municipais que atuam em contato com o público.
O trabalho é feito por sete costureiras, três servidoras e quatro voluntárias. Quem quiser doar materiais para a confecção de mais máscaras, a prefeitura informa que são aceitos fios de elástico, peças de TNT (para máscaras descartáveis), tecidos de tricoline e algodão, além de arame revestido.
A Casa de Costura fica na Ilha da Luz (Rua Joubert Alves Ayub, 48/50) e as doações são recebidas de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. O telefone de contato é o (28) 3522-2212.