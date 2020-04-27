Com uso obrigatório de máscara, Prefeitura de Cachoeiro volta a funcionar

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

De acordo com o decreto que regulamenta o novo horário, o expediente será de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, com exceção dos serviços essenciais e outras necessidades, como no caso da assistência social, segurança pública, limpeza pública, obras, agricultura e atividades de fiscalização e plantão permanente.

Prefeitura de Cachoeiro estava sem funcionar desde o dia 20 de março e, a partir desta segunda (27), todos os servidores deverão usar máscaras durante o expediente. Quem faz parte do grupo de risco do novo coronavírus e aqueles que apresentarem sintomas gripais, deverão permanecer afastados.

O prefeito Victor Coelho explica que a decisão leva em consideração a classificação de Cachoeiro como cidade de baixo risco para a transmissão da Covid-19. A qualificação de baixo risco nos permite retomar, aos poucos, as atividades presenciais da prefeitura, mas evitando aglomerações nas salas e sem relaxar nas medidas de higiene necessárias. Ainda assim, pedimos à população que saia de casa somente se for realmente necessário", destaca.

AULAS CONTINUAM SUSPENSAS

Continuam suspensas, até o próximo dia 30, as aulas da rede municipal de ensino e as atividades com idosos e os projetos esportivos e sociais promovidos pela prefeitura.

HORÁRIOS DIFERENCIADOS

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) - segunda a sexta-feira - 10h às 16h

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) - segunda a sexta-feira - 10h às 16h

Atendimento de Benefícios Sociais e Almoxarifado - segunda a sexta-feira - 10h às 16h

Banco de Alimentos - segunda a sexta-feira - das 7h às 13h

Centro POP - segunda a sexta-feira - das 8h às 20h

Manutenção - segunda a sexta-feira - das 8h às 14h

Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes - 24h

Ouvidoria Geral do Município - segunda a sexta-feira - 9h às 18h

PREFEITURA FAZ MÁSCARA E DOA A SERVIDORES

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro já confeccionou mais de 800 máscaras na Casa da Costura com tecidos doados, para distribuição a servidores municipais que atuam em contato com o público.

O trabalho é feito por sete costureiras, três servidoras e quatro voluntárias. Quem quiser doar materiais para a confecção de mais máscaras, a prefeitura informa que são aceitos fios de elástico, peças de TNT (para máscaras descartáveis), tecidos de tricoline e algodão, além de arame revestido.