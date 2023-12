Noite mágica

Com roupas típicas do ES, Noel dribla o calor e até o tempo no Natal

O 'bom velhinho' já usou trajes diferentes, mas pode mudar o figurino para enfrentar as altas temperaturas do Estado e até viaja na contramão da rotação da Terra para fazer a alegria de todas as crianças do mundo; veja vídeos

1 min de leitura min de leitura

A origem da história do bom velhinho. (Eduardo Helmer)

Com o seu sorriso solto, Papai Noel não poupa esforços para fazer a alegria das crianças que se comportaram bem durante o ano. Para realizar o sonho dos pequenos, o 'bom velhinho' viaja na contramão da rotação da Terra, dribla o tempo e carrega milhões de quilos de presentes. E se ele decidir trocar o pesado traje de inverno por roupas mais frescas para aproveitar o clima no Espírito Santo? Confira abaixo a origem e as histórias de Noel na noite de Natal.

1 - A origem do 'bom velhinho'

Você sabia que o Papai Noel já viajou pelos céus a cavalo e usando casaco marrom? A imagem do 'bom velhinho' que conhecemos foi consolidada no século XIX, mas antes ele era bem diferente. Confira:

2 - Noel dribla o tempo e a rotação da Terra

Para entregar os presentes, Noel viaja na contramão da rotação da Terra, dribla o tempo e carrega milhões de quilos. E vamos antecipar uma curiosidade: para ele, na noite de Natal, é sempre meia-noite. Veja:

3 - E se o Papai Noel fosse capixaba?

Cansado do frio, o bom velhinho decidiu trocar o pesado traje de inverno por roupas mais frescas para aproveitar o clima no Espírito Santo. Veja como ficou seu figurino inspirado nas manifestações culturais capixabas:

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta