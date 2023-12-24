Com roupas típicas do ES, Noel dribla o calor e até o tempo no Natal

Com o seu sorriso solto, Papai Noel não poupa esforços para fazer a alegria das crianças que se comportaram bem durante o ano. Para realizar o sonho dos pequenos, o 'bom velhinho' viaja na contramão da rotação da Terra, dribla o tempo e carrega milhões de quilos de presentes. E se ele decidir trocar o pesado traje de inverno por roupas mais frescas para aproveitar o clima no Espírito Santo? Confira abaixo a origem e as histórias de Noel na noite de Natal.
1 - A origem do 'bom velhinho'
Você sabia que o Papai Noel já viajou pelos céus a cavalo e usando casaco marrom? A imagem do 'bom velhinho' que conhecemos foi consolidada no século XIX, mas antes ele era bem diferente. Confira:
2 - Noel dribla o tempo e a rotação da Terra
Para entregar os presentes, Noel viaja na contramão da rotação da Terra, dribla o tempo e carrega milhões de quilos. E vamos antecipar uma curiosidade: para ele, na noite de Natal, é sempre meia-noite. Veja:
3 - E se o Papai Noel fosse capixaba?
Cansado do frio, o bom velhinho decidiu trocar o pesado traje de inverno por roupas mais frescas para aproveitar o clima no Espírito Santo. Veja como ficou seu figurino inspirado nas manifestações culturais capixabas: