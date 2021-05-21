Com corte milionário no orçamento, número de alunos do Ifes dobra em 10 anos

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha Crédito: Divulgação

Com um corte de R$ 15 milhões em seu orçamento após a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual), o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) alcançou a marca do menor valor de custeio nos últimos dez anos. No mesmo período o número de alunos da instituição dobrou. Estudantes que correm agora o risco de perder assistência como transporte, alimentação e até bolsas.

Não foram afetados os recursos para salários e aposentadorias, que são despesas de pagamento obrigatório. Para este fim foram destinados R$ 623.352.974,00, que vem direto do Ministério da Economia, segundo o reitor.

O bloqueio de recursos atinge as chamadas despesas discricionárias, tais como o pagamento de conta de luz, água, telefone, contratos de limpeza, segurança, dentre outros. Mas pode ainda ter repercussões na assistência estudantil, como o pagamento de bolsas de estudo e programas de auxílio, além de impactar nos investimentos, como a compra de equipamentos e realização de obras.

CRESCIMENTO NÚMERO DE ALUNOS

Desde 2010, o número de alunos matriculados nos campi do Ifes tem apresentado crescimento constante. Saiu de 15.417 para a marca de 33.112 em 2019. Os dados referentes ao ano de 2020 ainda não foram divulgados pelo Ministério da Educação.

A classificação é publicada anualmente pelo Laboratório Cybermetrics, grupo de pesquisa do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), localizado na Espanha, e que considera critérios como excelência em pesquisa, transparência e impacto na web.

É a qualidade do ensino procurada pelos alunos, segundo o reitor Jadir Pela, que está ameaçada. “Com os cortes que já ocorrem desde 2017, não teremos como oferecer o serviço de qualidade que sempre prestamos e estamos correndo sérios riscos de funcionamento”, desabafa o reitor.

"Temos pesquisas que se destacam na área do café, com projetos incríveis; foram mais de 150 depósitos de patentes de inovação nos últimos anos; vamos incubar 50 empresas, cada uma delas podendo criar entre 2 a 3 mil empregos, só para citar alguns exemplos. Temos um potencial enorme para trabalhar com a sociedade, com produtores, indústria, comércio, arte e cultura. Mas não nestas condições" Jadir Pela - Reitor do Ifes

O QUE PODE SER MANTIDO

Jadir Pela informou que vai tentar manter a assistência estudantil, com transporte, moradia, alimentação, para o qual estão destinados R$ 17.133.913,00. “Este é um ponto de muita preocupação para os estudantes. Temos recursos pelo menos até setembro e vamos tentar manter até o final do ano”, relata.

Também vai tentar manter as bolsas de pesquisa e extensão. “Vamos lutar para manter as bolsas para estudantes, nas várias modalidades com recursos próprios e ainda de projetos de extensão”, explica.

Mas o recurso destinado a investimento, R$ 1.535.456,00, é pouco, informa o reitor. “É muito pouco para investimento em obras, compra de equipamentos de laboratórios, dentre outros pontos. No ano passado conseguimos R$ 20 milhões com o apoio dos parlamentares da bancada capixaba”, explicou.

Em relação aos Galpões do IBC, cedidos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) ao Ifes, a expectativa é de ocupação até o final do ano com o polo de inovação em uma estrutura menor. A ocupação propriamente dos galpões vai ser viabilizada a partir do próximo ano. "Vai ser outra peleja. Vamos buscar recursos com o MEC, com a bancada de parlamentares capixabas, com empresas", relata.

“SITUAÇÃO É MUITO GRAVE”

O reitor Jadir Pela avalia como “extremamente grave” a situação da instituição após o corte. “Vamos terminar o ano devendo muita coisa”, desabafa. O problema, explica o reitor, é que os ajustes necessários para sobreviver aos cortes no orçamento já estão sendo adotados há pelo menos cinco anos, desde quando as reduções começaram a ser mais frequentes.

“Já passamos da etapa do desafio, economizando com energia, água, contratos de limpeza, substituímos a vigilância armada por porteiros. Não vejo onde mais é possível fazer cortes em nossos contratos”, relata.

Atualmente o Ifes mantém o sistema APNP (Atividades pedagógicas não-presenciais). Nesta condição, segundo o reitor, os recursos vão ser suficientes para manter a instituição até outubro. “Porém, se retornarmos com as presenciais, não chegaremos com recursos a agosto”, relata.