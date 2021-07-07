Colatina inicia vacinação contra Covid para pessoas a partir de 35 anos

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (8), a partir das 17 horas, pessoas com 35 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 3 mil doses do imunizante serão aplicadas em seis pontos da cidade.
PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS
- Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 500 senhas)
- Clube ACD (bairro São Silvano, 500 senhas)
- Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 500 senhas)
- Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 500 senhas)
- Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 500 senhas)
- Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 500 senhas)
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.