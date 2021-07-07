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Imunização

Colatina inicia vacinação contra Covid para pessoas a partir de 35 anos

Segundo a prefeitura, 3 mil mil doses do imunizante serão aplicadas no público-alvo em seis pontos da cidade nesta quinta-feira (8)

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 20:23

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jul 2021 às 20:23
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Covid-19: Colatina inicia vacinação de pessoas a partir de 35 anos Crédito: Ricardo Medeiros
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (8), a partir das 17 horas, pessoas com 35  anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 3 mil doses do imunizante serão aplicadas em seis pontos da cidade.

PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS

  • Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 500 senhas) 
  • Clube ACD (bairro São Silvano, 500 senhas) 
  • Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 500 senhas) 
  • Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 500 senhas) 
  • Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 500 senhas) 
  • Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 500 senhas) 
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.

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