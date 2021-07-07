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Imunização

Covid: São Mateus faz mutirão para vacinar a partir de 30 anos

Nesta quarta-feira (7), o mutirão destinado ao grupo com 30 anos ou mais acontece na Assembleia de Deus, no bairro Boa Vista

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 09:15

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jul 2021 às 09:15
Pessoas esperam na fila, em São Mateus, para receber vacinas contra a Covid-19 Crédito: Rosi Bredofw
A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, faz um mutirão nesta quarta-feira (7) para vacinar o público geral a partir de 30 anos contra a Covid-19. Com isso, o município será o primeiro do Estado com mais de 100 mil habitantes a contemplar essa faixa etária na campanha de imunização.
A vacinação de terça (6) estava prevista para a população a partir de 35 anos, mas segundo o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, foi possível ampliar a faixa etária a ser imunizada durante a noite.
Nesta quarta, o mutirão destinado ao grupo com 30 anos ou mais continua e ocorre a partir das 8h na Assembleia de Deus, no bairro Boa Vista. Para se vacinar, é necessário levar documento com foto, cartão de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura vai avaliar como foi a vacinação desta faixa etária e decidir se fará um novo mutirão no próximo fim de semana, se manterá a aplicação nos pontos espalhados pela cidade ou se concentrará a vacinação na Assembleia de Deus.

VACINAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS

Outros municípios, de Norte a Sul do Estado, também já vacinam pessoas na faixa dos 30 anos desde o início da semana. Pedro Canário, no Noroeste, se somou à lista e anunciou a vacinação deste grupo para esta quarta (7), das 8h às 12h, na Câmara Municipal, e das 17h às 20h, na UBS Felinto Damião e UBS Camata. Em algumas cidades, a faixa etária contemplada ainda não chegou aos 30 anos, mas está perto.
Ecoporanga, no Noroeste, vacina pessoas com 33 anos ou mais nesta quarta, das 8h às 16h, no Ginásio de Esportes; Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, abriu agendamento com 1.600 vagas, também nesta quarta, para pessoas de 33 a 39 anos; Conceição da Barra, no Norte, começou a vacinar a mesma faixa etária na segunda (5), e São Roque do Canaã, no Noroeste, contemplou pessoas com 34 anos na terça (6).

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