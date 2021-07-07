Covid: São Mateus faz mutirão para vacinar a partir de 30 anos

Pessoas esperam na fila, em São Mateus, para receber vacinas contra a Covid-19 Crédito: Rosi Bredofw

A Prefeitura de São Mateus , no Norte do Espírito Santo , faz um mutirão nesta quarta-feira (7) para vacinar o público geral a partir de 30 anos contra a Covid-19 . Com isso, o município será o primeiro do Estado com mais de 100 mil habitantes a contemplar essa faixa etária na campanha de imunização.

A vacinação de terça (6) estava prevista para a população a partir de 35 anos, mas segundo o secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, foi possível ampliar a faixa etária a ser imunizada durante a noite.

Nesta quarta, o mutirão destinado ao grupo com 30 anos ou mais continua e ocorre a partir das 8h na Assembleia de Deus, no bairro Boa Vista. Para se vacinar, é necessário levar documento com foto, cartão de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura vai avaliar como foi a vacinação desta faixa etária e decidir se fará um novo mutirão no próximo fim de semana, se manterá a aplicação nos pontos espalhados pela cidade ou se concentrará a vacinação na Assembleia de Deus.

VACINAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS