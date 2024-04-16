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Região Serrana

Cobra aparece em forro do telhado de casa em Domingos Martins; veja vídeo

Animal foi flagrado por moradores no dia 6 de abril; Ibama disse que resgate é de responsabilidade da PM, Bombeiros ou de órgãos estaduais
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 abr 2024 às 17:34

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 17:34

Há dez dias, uma família de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, vive momentos de terror e medo. Isso porque uma cobra apareceu no telhado da casa (veja vídeo acima) em um sítio onde vivem, na localidade de Fazenda do Estado, em Aracê.
Eles afirmam que, imediatamente, acionaram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mas receberam como resposta que o órgão só iria ao local caso tivesse a certeza de que o animal estava lá. Desde então, eles continuam no sítio, mas vivem com medo.

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A lavadora Sara Mistura, de 38 anos, afirmou que no sítio moram oito pessoas, inclusive uma criança. “Tentei comunicar o Ibama, eles não vieram. Ela entrou no forro do teto, então ninguém tem certeza se ela ainda está lá ou se saiu. Estamos dormindo, mas com muito medo. Não é uma noite sossegada", desabafou.
Cobra aparece em forro do telhado de casa em Domingos Martins ; veja o vídeo
"Dá muito medo. Se pelo menos tivesse alguém para dar uma olhada na região para ter certeza que ela já foi embora. É a primeira cobra que vemos deste tamanho no local"
Sara Mistura - Lavadora
A família, que vive há muitos anos no sítio, contou que outras cobras já apareceram na região, mas nenhuma de tamanho parecido com a que surgiu recentemente.
A reportagem de A Gazeta procurou o Ibama e questionou o porquê ninguém do órgão foi ao local desde que foram acionados pelos moradores. Eles informaram que, até o momento, não foram notificados sobre o caso. 
O instituto ainda ressaltou que o resgate de animais silvestres presentes em ambientes urbanos é realizado pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros e pelos órgãos ambientais estaduais.
"O Ibama é acionado em caráter supletivo quando o resgate apresenta maior complexidade, como no caso de grandes felinos. Os animais resgatados são encaminhados para os Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para tratamento, recuperação e reabilitação a fim de que sejam recuperadas as condições físicas e comportamentais necessárias para retorno à natureza. Destaca-se que os Cetas não realizam resgate, apenas recebem os animais", completou o órgão, por meio de nota.
Em nota, a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informaram que não foram acionados para a ocorrência.

Espécie

Cobra caninana
Biólogo disse que cobra que aparece no vídeo é da espécie caninana Crédito: Divulgação | Butantan
Segundo o biólogo Edson Valpassos, a cobra do vídeo é da espécie caninana, não-peçonhenta e pode atingir até dois metros e meio. O animal tem preferências por árvores, mas também pode ser encontrado no solo; gosta de se alimentar de diversos tipos de presas, em especial pequenos mamíferos. Ela também consome aves e, eventualmente, répteis e anfíbios.
"É um animal que as pessoas têm medo de serem picadas como o caso da jararaca, cascavel ou, até mesmo, uma cobra coral", comentou o biólogo. 

Picada de cobra na Serra

Criança de 3 anos foi picada por cobra dentro de creche na Serra
Criança de 3 anos foi picada por cobra dentro de creche na Serra Crédito: Arquivo pessoal
No início deste mês, um caso chamou atenção. Um menino de três anos foi picado no pé direito por uma cobra jararaca dentro do Centro Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, no bairro Hélio Ferraz, na Serra, segundo relatado pela mãe dele, Thalita Matias.
A mulher utilizou a rede social para denunciar que a creche teria tratado o caso como um "tropeço", sem informar sobre o contato com o animal peçonhento. Gael Lopes Matias então foi levado para um hospital da Serra, onde foi constatada a picada da cobra.
O menino teve alta do hospital no dia seguinte. Conforme a mãe, a criança não corre riscos. "Gael está muito bem, e a médica pediu para ele ser observado", disse.
No hospital, a criança passou por uma raspagem, técnica utilizada para remover os ferrões de animais. Em crianças pequenas, o risco após picadas é de alterações sistêmicas que podem levar a casos graves. Por esta razão, isso exige soroterapia, o que foi realizado com Gael, de acordo com a mãe.

Atualização

16/04/2024 - 5:50
Após a publicação da reportagem, o Ibama enviou uma nota dizendo que não foi notificado sobre o caso e que outros órgãos são responsáveis pelo resgate. O texto foi atualizado. 

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