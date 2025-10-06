CNH Social: Detran|ES divulga lista dos 3.500 selecionados na segunda fase

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:08
Foi divulgada a lista dos 3.500 selecionados na segunda fase do programa CNH Social, nesta segunda-feira (6), no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Agora, os aprovados precisam realizar a matrícula on-line e começar o processo de habilitação gratuito. Confira, no documento abaixo, os nomes dos selecionados:
Ao todo, foram 3.500 aprovados
Tamanho de arquivo: 977kb
Os aprovados precisam entrar no site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br), na aba do programa CNH Social ou no banner disponível na página principal, desta segunda-feira (6) até o dia 20 de outubro, e preencher o formulário de matrícula com os dados solicitados. Finalizando o envio, o selecionado deve ir à autoescola indicada e abrir o processo de habilitação.
Se o candidato não realizar as pendências dentro do prazo estipulado, não acompanhar as publicações oficiais e se não manter os dados atualizados, ele pode ser considerado desistente do processo e até perder o benefício — de acordo com as regras do programa. O Detran|ES destacou que não realiza ligações telefônicas e nem encaminha e-mails com os resultados. Além disso, a matrícula on-line só pode ser feita no site oficial do órgão.
Após o preenchimento solicitado, o selecionado terá as informações sobre qual Centro de Formação de Condutores (CFC) irá realizar a abertura do processo de habilitação e os documentos necessários que devem ser providenciados. Feita a matrícula, o candidato terá 15 dias para procurar a autoescola, de forma presencial, e abrir o processo da CNH Social. Depois, o beneficiado terá 30 dias corridos para realizar a biometria em uma unidade do Detran|ES e exames na Clínica credenciada indicada.
Os processos de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverão ser concluídos em, no máximo, 12 meses — contados desde a data de abertura do processo na autoescola. Se os prazos não forem respeitados, os candidatos serão desclassificados, perderão o benefício e serão impedidos de realizar uma nova inscrição no CNH Social por um período de cinco anos. Para aqueles que foram contemplados mas não realizaram a matrícula, o Detran irá desclassificar o beneficiado, que será impedido de participar de novas etapas do programa por três anos.
Os candidatos que se inscreveram e não foram contemplados na lista poderão ter mais uma chance através da lista de suplentes, que será divulgada no site do Detran|ES no dia 8 de dezembro. Os suplentes entrarão nas vagas não ocupadas pelos selecionados da primeira lista, por ordem de classificação. Os prazos deverão ser seguidos conforme estabelecido pelo órgão.
Durante o processo de retirada de CNH grátis, o selecionado também tem alguns direitos gratuitos, sendo eles:
Se o candidato faltar alguma prova, será cobrada uma taxa de remarcação, além das taxas cobradas pela autoescola.
Os beneficiários que tiraram a última habilitação por meio do CNH Social também podem realizar cursos de capacitação condutores profissionais, sendo para:
