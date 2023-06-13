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Detran|ES divulgou

CNH Social 2023: veja lista de 1,1 mil suplentes para tirar carteira de graça

Mais de mil candidatos suplentes foram selecionados para o programa CNH Social 2023 e devem realizar a matrícula até o dia 20 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2023 às 11:45

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 11:45

Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado CNH Social
Carteira Nacional de Habilitação, oferecida gratuitamente no ES no chamado CNH Social Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulgou a lista com nomes de 1.110 candidatos suplentes do Programa CNH Social 2023, para tirar carteira de motorista de graça. Os selecionados devem fazer a matrícula de forma online a partir do meio-dia desta quinta-feira (15) até as 23h59 do dia 30 de junho, na aba CNH Social, no site do órgão. Os nomes também podem ser conferidos no documento anexado a seguir.

Arquivos & Anexos

Lista de suplentes do CNH Social 2023

Confira lista divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES)
Tamanho do arquivo: 820kb
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O Detran|ES alerta aos candidatos que o processo de habilitação tem validade de 12 meses a contar da data da abertura do processo na autoescola.
Caso ultrapasse esse prazo, assim como os demais estabelecidos para o início dos processos de habilitação, os candidatos serão considerados desistentes do processo, terão seus processos cancelados e ficarão impedidos de participar dos editais do Programa CNH Social pelo período de três anos.
O Detran destaca que não entra em contato com os candidatos para informar sobre a seleção, sendo de inteira responsabilidade do interessado acompanhar a divulgação do resultado nos canais oficiais do órgão, respeitar os prazos estabelecidos para receber o benefício e manter os dados atualizados.

Lista de suplentes

A lista de suplentes tem o objetivo de possibilitar o melhor aproveitamento de todas as oportunidades ofertadas pelo governo do estado.
Esses candidatos serão convocados em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas pelos candidatos selecionados na primeira fase do programa por descumprimento dos prazos estabelecidos para a realização do processo de habilitação.
Neste ano, o Programa CNH Social ofertou 3.500 vagas e teve o recorde de inscritos, com mais de 89 mil pessoas interessadas em obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), em fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), ou para a adição de categoria A ou B.
O período de inscrições foi de 4 a 14 de abril e a lista de selecionados na 1ª fase do programa foi divulgada no dia 20 de abril.
Os candidatos são selecionados de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, considerando: menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com ensino fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição.

Capacitação

Além da habilitação, os beneficiários do programa que tiverem interesse também poderão passar pela etapa de capacitação, que oferece cursos especializados e atualização para condutores profissionais. Essas etapas visam a profissionalizar os condutores, aumentando assim a empregabilidade.
São ofertados os seguintes cursos: transporte de produtos perigosos; transporte de escolar; transporte de passageiros; transporte de carga indivisível; e transporte de veículos de emergência. As empresas credenciadas que oferecem os cursos profissionalizantes estão disponíveis no site: detran.es.gov.br/cursos-profissionalizantes.
Para se matricular em um curso, é necessário que o condutor tenha a última CNH emitida por meio do benefício CNH Social; ser maior de 21 anos; estar com a CNH válida; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.
*Com informações do g1ES

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