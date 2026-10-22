Ciretran de Laranjeiras suspende atendimento para mudança de endereço

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Laranjeiras, na Serra, terá os atendimentos presenciais suspensos temporariamente a partir de segunda-feira (26) para a mudança de endereço. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), a interrupção está prevista até quinta-feira (29), e os serviços serão retomados no dia 3 de novembro.





A unidade funcionava em um espaço provisório durante as obras de reestruturação da sede. Com a conclusão dos trabalhos, os atendimentos voltarão a ser realizados no segundo piso (L2) do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Para ser atendido, será necessário fazer agendamento pelo site do órgão: detran.es.gov.br.





Durante a suspensão, os usuários que precisarem de atendimento presencial poderão agendar o serviço na Ciretran de Serra Sede ou em outras unidades da Grande Vitória. O agendamento pode ser feito pelo site do Detran-ES ou pelo portal Faça Fácil.





O Detran-ES ressaltou ainda que diversos serviços podem ser realizados pela internet, sem necessidade de comparecimento a uma unidade física.