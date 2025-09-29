Tentava o green card

Cineasta capixaba está presa nos EUA e comissão pede ajuda ao Itamaraty

Bárbara Marques está em um presídio na Louisiana aguardando uma decisão judicial; Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa enviou ofício ao ministro das Relações Exteriores

A capixaba Bárbara Marques está desaparecida desde que foi detida pela imigração nos EUA Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cineasta capixaba Bárbara Marques — que estava desaparecida após ter sido detida durante uma audiência em Los Angeles para obtenção do green card — está em um presídio no Estado americano da Louisiana aguardando uma decisão judicial. Os detalhes foram revelados em uma nota, divulgada nesta segunda-feira (29). Segundo a irmã, Mônica Patrícia, a familiar ficou desaparecida durante todo o sábado (27), mas conseguiu entrar em contato com a família no final do dia.

No texto, é destacado que são poucas as informações oficiais sobre o processo judicial. Além disso, o advogado de Bárbara entrou com um recurso para defesa da capixaba. "O advogado que atua na causa interpôs um recurso para defesa dos direitos da Bárbara, uma vez que ela seguiu todos os trâmites legais e apresentou aos órgãos competentes todos os documentos necessários para emissão do Green Card. Sendo assim, aguardamos, com muita confiança na justiça, uma decisão judicial".

O que aconteceu

Natural de Vitória, Bárbara mora nos Estados Unidos e é casada com o americano Tucker May. Inicialmente, as informações sobre a situação da cineasta haviam sido divulgadas pelas redes sociais dele, dizendo que ela havia sido presa no dia 16 de setembro, logo após um encontro com agentes de imigração no Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), no centro de Los Angeles, após os atendentes afirmarem que tudo estava correto com a documentação do casal, segundo May.

Entretanto, pouco tempo depois, um funcionário do local disse que a impressora havia quebrado, fazendo com que Bárbara se separasse do advogado e fosse levada sob custódia.

O marido dela ainda disse, pelas redes sociais, que a prisão teria sido motivada por uma audiência judicial de 2019, mas que não havia sido notificada. Ela, então, foi encaminhada ao Centro de Detenção de Adelanto, na Califórnia, sendo difícil manter a relação com os advogados. Ainda de acordo com May, a esposa havia sido transferida para outro local, mesmo após os advogados protocolarem uma ordem judicial para impedir a remoção da brasileira.

Comissão pede ajuda ao Itamaraty

Após toda a repercussão do caso, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) enviou, no dia 23 de setembro, um ofício ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, solicitando medidas urgentes em relação à situação de Bárbara nos Estados Unidos, para que ela tenha acesso à defesa legal, contato com a família e condições dignas de detenção.

O texto também pede que o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles acompanhe o caso de perto e que tome as medidas diplomáticas junto às autoridades norte-americanas. O ofício aponta algumas possíveis violações ocorridas durante o processo da capixaba, previsto na Constituição dos Estados Unidos e em tratados internacionais de direitos humanos.

A presidente da Comissão, deputada estadual Camila Valadão, destacou que o caso é acompanhado de perto. “Assim que recebemos a denúncia, iniciamos o acompanhamento e buscamos informações. Agora, com o ofício encaminhado ao Itamaraty, reforçamos a urgência de garantir os direitos de Bárbara. Ela é uma cidadã brasileira, capixaba, e não pode ficar desamparada nesse processo”, destacou.

