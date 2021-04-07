Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta nesta quarta-feira (7) para chuvas intensas e acumulado de chuva, válido para 56 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o órgão, o aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira. Nos municípios citados, a previsão é de que ocorram pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Também há condição para acumulados elevados.
ALERTA DO INMET
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para 60 cidades capixabas. O aviso de atenção para chuvas intensas, de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h vale até 11 horas desta quinta-feira (8). Veja as cidades em alerta:
- Afonso Claudio
- Alfredo Chaves
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenopolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Pavão
- Vila Velha
- Vitória