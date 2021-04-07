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Aviso de atenção

Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; veja lista

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que ocorram pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta quarta (7)

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 09:53

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

07 abr 2021 às 09:53
Chuva na Grande Vitória
56 cidades estão sob aviso de chuva forte no ES nesta quarta-feira (7) Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta nesta quarta-feira (7) para chuvas intensas e acumulado de chuva, válido para 56 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o órgão, o aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira. Nos municípios citados, a previsão é de que ocorram pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Também há condição para acumulados elevados.

ALERTA DO INMET

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta para 60 cidades capixabas. O aviso de atenção para chuvas intensas, de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h vale até 11 horas desta quinta-feira (8). Veja as cidades em alerta:
  1. Afonso Claudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Água Doce do Norte
  4. Águia Branca
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição da Barra
  17. Conceição do Castelo
  18. Domingos Martins
  19. Ecoporanga
  20. Fundão
  21. Governador Lindenberg
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Iconha
  26. Itaguaçu
  27. Itarana 
  28. Jaguaré
  29. João Neiva
  30. Laranja da Terra
  31. Linhares
  32. Mantenopolis
  33. Marechal Floriano
  34. Marilândia
  35. Montanha
  36. Mucurici
  37. Muniz Freire
  38. Nova Venécia
  39. Pancas
  40. Pedro Canário
  41. Pinheiros
  42. Ponto Belo
  43. Presidente Kennedy
  44. Rio Bananal
  45. Rio Novo do Sul
  46. Santa Leopoldina
  47. Santa Maria de Jetibá
  48. Santa Teresa
  49. Serra
  50. Sooretama
  51. São Domingos do Norte
  52. São Gabriel da Palha
  53. São Roque do Canaã
  54. Vargem Alta
  55. Venda Nova do Imigrante
  56. Viana
  57. Vila Valério
  58. Vila Pavão
  59. Vila Velha
  60. Vitória

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