Veja detalhes

Cidade do Samba vai ter sete barracões e praça de eventos em Vitória

Edital para construção do complexo cultural foi lançado nesta terça-feira (1º) pela prefeitura da Capital; espaço multiúso também vai ter parques e área de eventos

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de julho de 2025 às 20:15

O edital para construção da Cidade do Samba, complexo voltado para agremiações do carnaval capixaba, foi lançado nesta terça-feira (1º), com detalhes sobre o espaço que vai ocupar uma área de 16 mil metros quadrados (m²) na região central da Capital, entre o Tancredão e o Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste.>

A novidade, anunciada em 2024 com inspirações na Cidade do Samba do Rio de Janeiro, vai ter praça de eventos, quiosque com bar e lanchonete, parque para animais de estimação e para crianças, estacionamento e uma sede administrativa, além de um trecho de orla com arquibancada alagável, deque e atracadouro para embarcações.>

Segundo a Prefeitura de Vitória, a Cidade do Samba “será um polo permanente de valorização da cultura carnavalesca” e ainda poderá receber outros eventos relacionados ao samba ao longo do ano.>

A expectativa é que o espaço atenda à demanda logística do desfile das escolas de samba de Vitória, com dois galpões que vão servir como barrações destinados à confecção de adereços, alegorias e montagem dos carros alegóricos.>

>

Cidade do Samba vai ter sete barracões e praça de eventos em Vitória

➥ Veja como vai ficar a Cidade do Samba:>

Detalhes da Cidade do Samba, em Vitória 1 de 7

No Galpão A, serão 4 barracões com área descoberta para estacionamento das alegorias. No Galpão B, serão três barracões com a mesma configuração do primeiro. >

Segundo a prefeitura, cada barracão deve ter 525 metros quadrados, sendo 408 de térreo e 117 de mezanino. Nos barracões, 300 m² serão voltados para o estacionamento dos carros alegóricos. Já a praça de eventos será um espaço de 3.228,30 m² e, por sua vez, a área para bar e lanchonete será de 218 m².>

➥ Além disso, outros espaços de uso comum são projetados na Cidade do Samba:>

Bar/ Banheiros — 97 m²



Lounges — 121 m²



Mezanino — 73,40 m²



Rooftop — 210 m²

>

O complexo ainda vai contar com um espaço para apoio administrativo com banheiros coletivos e refeitório, totalizando 222 m². Por fim, o parque para animais de estimação e o parque para crianças somam 536 m², e o estacionamento para veículos, com nove vagas, terá 282 m². >

Sonho antigo

Em julho de 2024, quando o projeto foi divulgado pela administração municipal, Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória (Liesge), destacou que as obras representam um avanço para o carnaval do Espírito Santo. >

“É um sonho antigo que permitirá que nossas escolas trabalhem com mais segurança, infraestrutura, qualidade e tranquilidade. É uma conquista significativa. O projeto vai coroar ainda mais o trabalho árduo de um ano inteiro de nossas escolas”, disse Edson, à época.>

Na ocasião da apresentação, Luciano Forrechi, então secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, salientou que a Cidade do Samba é, de fato, voltada para melhores condições para as escolas e para quem trabalha pelo carnaval.>

“Ainda trazemos a possibilidade de ser um espaço onde será possível realizar outros eventos menores que possam marcar o samba como uma cultura fundamental para o município. O projeto vai permitir, inclusive, que as pessoas cheguem em embarcações para visitar a Cidade do Samba”, frisou.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta