Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Carlos Lindenberg

Ciclista morre em acidente com ônibus em Vila Velha

Samu chegou a ser acionado, mas o ciclista morreu no local do acidente

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:17
Marcelino Gomes Ferreira morreu após ser atropelado por um ônibus enquanto atravessava a rua de bicicleta em Vila Velha
Marcelino Gomes Ferreira morreu após colidir com ônibus enquanto atravessava a rua de bicicleta em Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV
ERRAMOS: Foi publicado anteriormente que o nome do ciclista era Marcelo de Souza Ribeiro, mas este é nome do motorista do ônibus, envolvido no mesmo acidente. O nome da vítima, que morreu após a colisão, é Marcelino Gomes Ferreira, que tinha 49 anos. A informação foi corrigida às 16h50. Pedimos desculpas aos leitores.
O ciclista Marcelino Gomes Ferreira morreu em um acidente envolvendo um ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no início da tarde desta quinta-feira (24). 
De acordo com a assessoria da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), o acidente aconteceu quando o ônibus que estava trafegando na Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Vitória, entrou na Rua Maria do Amor Divino, no bairro Alecrim. O ciclista atravessava a rua quando houve a colisão.
O ônibus, que estava a serviço da Prefeitura Municipal de Linhares, iria buscar 18 pacientes que estavam no Hospital Evangélico para consultas e exames. No momento da colisão, estavam no ônibus o motorista, o sobrinho dele e um paciente. 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem morreu no local, após o acidente.
A Prefeitura de Linhares foi acionada pela reportagem. Por nota, informou que lamenta profundamente a fatalidade e que o motorista do ônibus permaneceu no local para auxiliar no socorro do ciclista. Veja na íntegra:
"A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares lamenta profundamente a fatalidade e informa que o motorista do ônibus permaneceu no local para auxiliar no socorro do ciclista, que infelizmente evoluiu a óbito. Reforça que nenhum passageiro transportado sofreu ferimentos e que todos passam bem. A empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura e responsável pelo coletivo, presta toda a assistência necessária à família da vítima".

Veja Também

Uma pessoa fica ferida após colisão entre veículo e caminhão na Serra

Caminhão de mamão tomba e deixa motorista ferido na BR 101, em Ibiraçu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados