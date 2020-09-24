Ciclista morre em acidente com ônibus em Vila Velha

Marcelino Gomes Ferreira morreu após colidir com ônibus enquanto atravessava a rua de bicicleta em Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV

ERRAMOS: Foi publicado anteriormente que o nome do ciclista era Marcelo de Souza Ribeiro, mas este é nome do motorista do ônibus, envolvido no mesmo acidente. O nome da vítima, que morreu após a colisão, é Marcelino Gomes Ferreira, que tinha 49 anos. A informação foi corrigida às 16h50. Pedimos desculpas aos leitores.

O ciclista Marcelino Gomes Ferreira morreu em um acidente envolvendo um ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha , no início da tarde desta quinta-feira (24).

De acordo com a assessoria da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) , o acidente aconteceu quando o ônibus que estava trafegando na Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Vitória , entrou na Rua Maria do Amor Divino, no bairro Alecrim. O ciclista atravessava a rua quando houve a colisão.

O ônibus, que estava a serviço da Prefeitura Municipal de Linhares, iria buscar 18 pacientes que estavam no Hospital Evangélico para consultas e exames. No momento da colisão, estavam no ônibus o motorista, o sobrinho dele e um paciente.

A Prefeitura de Linhares foi acionada pela reportagem. Por nota, informou que lamenta profundamente a fatalidade e que o motorista do ônibus permaneceu no local para auxiliar no socorro do ciclista. Veja na íntegra: