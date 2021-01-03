Chuvas colocam o Espírito Santo em estado de atenção

A chuva não deu trégua em vários municípios capixabas neste domingo (3), deixando o Espírito Santo em estado de atenção, de acordo com o boletim da Defesa Civil estadual, atualizado às 17h. Não houve, no entanto, registro de pessoas desalojadas nas últimas 24 horas.
Em Colatina, cidade com o maior acúmulo de chuva nas últimas 24h com 47 mm de água, um muro desmoronou no bairro Columbia. Guaçuí e São José do Calçado completam o ranking dos municípios que registraram mais chuvas neste domingo, com 43mm e 40mm, respectivamente. Na Região Metropolitana, a Serra registrou 38 mm.
Pela tarde, a Polícia Rodoviária Federal alertou para poças d'água que se formaram na BR-101, na altura de Fundão.
Desde sábado (2), a chuva forte causou transtornos em cidades no Sul do Estado. Em Vargem Alta, após o Rio Fruteiras transbordar, 10 pessoas ficaram desalojadas. A prefeitura informou, no entanto, que as famílias já foram atendidas pela Assistência Social e retornaram para suas casas neste domingo.
Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil, Alegre, Jerônimo Monteiro e Guaçuí estão em alerta moderado para deslizamentos e enchentes. Todo o Estado segue em risco de chuvas intensas até as 9h desta segunda-feira (4), de acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).