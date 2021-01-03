Chuvas colocam o Espírito Santo em estado de atenção

Tempo nublado em Vitória: instabilidade foi registrada durante todo o dia Crédito: Fernando Madeira

A chuva não deu trégua em vários municípios capixabas neste domingo (3), deixando o Espírito Santo em estado de atenção, de acordo com o boletim da Defesa Civil estadual, atualizado às 17h. Não houve, no entanto, registro de pessoas desalojadas nas últimas 24 horas.

Pela tarde, a Polícia Rodoviária Federal alertou para poças d'água que se formaram na BR-101, na altura de Fundão.

Desde sábado (2), a chuva forte causou transtornos em cidades no Sul do Estado . Em Vargem Alta, após o Rio Fruteiras transbordar, 10 pessoas ficaram desalojadas. A prefeitura informou, no entanto, que as famílias já foram atendidas pela Assistência Social e retornaram para suas casas neste domingo.