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Chuvas colocam o Espírito Santo em estado de atenção

Colatina e Guaçuí são as cidades onde foram registrados maiores volumes de água nas últimas 24 horas. Apesar do temporal, não há pessoas desabrigadas
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

03 jan 2021 às 19:07

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 19:07

Tempo nublado em Vitória nesta quarta-feira (23)
Tempo nublado em Vitória: instabilidade foi registrada durante todo o dia Crédito: Fernando Madeira
A chuva não deu trégua em vários municípios capixabas neste domingo (3), deixando o Espírito Santo em estado de atenção, de acordo com o boletim da Defesa Civil estadual, atualizado às 17h. Não houve, no entanto, registro de pessoas desalojadas nas últimas 24 horas.
Em Colatina, cidade com o maior acúmulo de chuva nas últimas 24h com 47 mm de água, um muro desmoronou no bairro ColumbiaGuaçuí e São José do Calçado completam o ranking dos municípios que registraram mais chuvas neste domingo, com 43mm e 40mm, respectivamente. Na Região Metropolitana, a Serra registrou 38 mm.
Pela tarde, a Polícia Rodoviária Federal alertou para poças d'água que se formaram na BR-101, na altura de Fundão.

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Desde sábado (2), a chuva forte causou transtornos em cidades no Sul do Estado. Em Vargem Alta, após o Rio Fruteiras transbordar, 10 pessoas ficaram desalojadas. A prefeitura informou, no entanto, que as famílias já foram atendidas pela Assistência Social e retornaram para suas casas neste domingo.
Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil, Alegre, Jerônimo Monteiro e Guaçuí estão em alerta moderado para deslizamentos e enchentes. Todo o Estado segue em risco de chuvas intensas até as 9h desta segunda-feira (4), de acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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