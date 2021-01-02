Chuva forte atinge região Sul do ES; Muniz Freire tem granizo

Chuva forte atinge região Sul do ES e em Muniz Freire chove granizo Crédito: Internauta - Gilberto Eduardo

Uma chuva forte atingiu a região Sul do Espírito Santo , na tarde deste sábado (02), e pelo menos quatro municípios tiveram ocorrências relacionadas ao grande volume de água. Não houve casos de pessoas desabrigadas ou desalojadas, nem registro de transbordamento de rios.

Em Muniz Freire , no bairro Itaici, choveu granizo e teve rajadas de vento e, na comunidade do Amorim, foram registrados alagamentos. A Defesa Civil do município informou que choveu forte por cerca de uma hora, mas a equipe de plantão não foi acionada para ocorrências relacionadas à chuva.

No município de Jerônimo Monteiro , o morador Gilberto Eduardo disse que a chuva começou às 13h40 e logo a rua Nestor Ramos ficou alagada. “Não é de hoje que isso acontece. Nossa rua enche de água e as nossas casas também. Toda vez que chove forte, acontece isso.”

Já Edielson França enviou o vídeo feito pelo Fábio Júnior, da Cachoeira do Papagaio e da Vila Cruzeiro, que fica às margens da BR 482, que mostra a força da água após as chuvas.

Segundo a Defesa Civil do município, a chuva foi muito intensa em um curto período: em 30 minutos caiu um volume de água esperado para 10 horas. Com isso, pelo menos cinco ruas ficaram alagadas e algumas casas foram atingidas.

A Defesa Civil disse ainda que não há pessoas desalojadas e que a água baixou rapidamente. Sobre os prejuízos, a prefeitura irá fazer um levantamento completo junto aos moradores atingidos na segunda-feira (4).

Em Vargem Alta , Nilson Reis registrou a situação que ficou uma rua na comunidade de Castelinho. Uma árvore e um poste caíram e algumas casas ficaram sem energia elétrica. Moradores de Vila Maria também ficaram em alerta com a água que quase invadiu as casas.

A EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, comunicou que uma equipe já esteve no local e realizou um atendimento emergencial, isolando a área e eliminando os riscos. Informou ainda que uma equipe de obras pesadas está a caminho do local para substituir o poste e restabelecer a energia para os 16 clientes que tiveram o fornecimento interrompido.

A Prefeitura de Vargem Alta informou que as equipes da Defesa Civil e das secretarias de Obras e de Assistência Social fizeram o atendimento emergencial no distrito de Castelinho e realizaram a desobstrução da ES 164 e da via que dá acesso ao Sítio Caetés.Também está sendo feito o levantamento das famílias afetadas e a equipe está de plantão em decorrência das chuvas. O telefone da Defesa Civil do município é (28) 99910-2604.