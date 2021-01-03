Chuva no ES: muro desaba no bairro Columbia, em Colatina

A forte chuva que atingiu Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, causou estragos na tarde deste domingo (3). No bairro Columbia, um muro desabou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente.
De acordo com a Defesa Civil municipal, a ocorrência foi um desmoronamento de muro de divisa, que colapsou por ausência de dispositivos de drenagem nos lotes.
“Os proprietários dos lotes foram acionados e orientados quantos às intervenções emergenciais e construção de um novo muro de contenção. Não foi necessária a interdição das edificações”, afirmou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Allex Guerra.
O munícipio de Colatina registrou muita chuva durante a tarde deste domingo. Nas últimas 24 horas, o volume chegou a 47 milímetros, o maior acumulado do Estado.O coordenador municipal da Defesa Civil reforçou que as suas equipes e os profissionais da Secretaria de Habitação da cidade estão à disposição para atender os moradores. Para qualquer emergência, o pedido de ajuda deve ser feito através do número (27) 98883-0305.