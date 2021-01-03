Chuva no ES: muro desaba no bairro Columbia, em Colatina

De acordo com a Defesa Civil municipal, a ocorrência foi um desmoronamento de muro de divisa, que colapsou por ausência de dispositivos de drenagem nos lotes.

“Os proprietários dos lotes foram acionados e orientados quantos às intervenções emergenciais e construção de um novo muro de contenção. Não foi necessária a interdição das edificações”, afirmou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Allex Guerra.

O munícipio de Colatina registrou muita chuva durante a tarde deste domingo. Nas últimas 24 horas, o volume chegou a 47 milímetros, o maior acumulado do Estado.O coordenador municipal da Defesa Civil reforçou que as suas equipes e os profissionais da Secretaria de Habitação da cidade estão à disposição para atender os moradores. Para qualquer emergência, o pedido de ajuda deve ser feito através do número (27) 98883-0305.