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Transtornos e prejuízos

Chuva causa alagamentos em ruas e imóveis de Santa Maria de Jetibá

Município teve o segundo maior acumulado de chuva em 24 horas do Estado; ES 264 chegou a ficar interditada em dois pontos nesta sexta-feira (11)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 14:07

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 fev 2022 às 14:07
O município de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, sofreu com as fortes chuvas dessa sexta-feira (11). Ruas, casas e estabelecimentos comerciais foram tomados pela água. O mau tempo também fez com que algumas pessoas ficassem sem energia e a rodovia ES 264 fosse interditada.
Vídeos recebidos por A Gazeta mostram a Rua Hermann Miertchink, no Centro, completamente alagada e os comerciantes tentando salvar mercadorias. O nível da água chegou à metade da roda de carros. As proximidades do Hospital Concórdia também ficaram comprometidas.

30 residências

foram tomadas pela água, segundo a Defesa Civil Municipal
No boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 11 horas deste sábado (12), a cidade aparece com o segundo maior acumulado de chuva do Estado: 77 milímetros em 24 horas – ficando atrás apenas de João Neiva (83 mm). Apesar dos transtornos, Santa Maria de Jetibá não tem pessoas desalojadas ou desabrigadas.
Além da região central, a ES 264 teve dois pontos de interdição na altura da Vila dos Italianos, devido a quedas de árvores e barreiras. No entanto, a prefeitura afirma ter feito a desobstrução na própria sexta-feira (11). A rodovia serve de ligação para zonas rurais e os municípios de Afonso Cláudio e Serra.
"Na noite de sexta (11), uma chuva torrencial acometeu o município de Santa Maria de Jetibá. Em apenas uma hora, entre 19h e 20h, foram registrados 55 mm de chuva"
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá - Em nota
De acordo com a Defesa Civil Municipal, o Rio São Luís – que atravessa a cidade – chegou a 1,5 metro de altura mas não transbordou. "As ruas do Centro alagaram porque o sistema de drenagem não deu conta, devido ao alto volume de água em um curto período de tempo", esclareceu o órgão.
Neste sábado (12), a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá afirmou que ainda está limpando e removendo a lama nas ruas. Vale ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de mais chuvas, válido para todo o Espírito Santo até o final da manhã deste domingo (13).

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