Chuva causa alagamentos em ruas e imóveis de Santa Maria de Jetibá

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Vídeos recebidos por A Gazeta mostram a Rua Hermann Miertchink, no Centro, completamente alagada e os comerciantes tentando salvar mercadorias. O nível da água chegou à metade da roda de carros. As proximidades do Hospital Concórdia também ficaram comprometidas.

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"Na noite de sexta (11), uma chuva torrencial acometeu o município de Santa Maria de Jetibá. Em apenas uma hora, entre 19h e 20h, foram registrados 55 mm de chuva"

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o Rio São Luís – que atravessa a cidade – chegou a 1,5 metro de altura mas não transbordou. "As ruas do Centro alagaram porque o sistema de drenagem não deu conta, devido ao alto volume de água em um curto período de tempo", esclareceu o órgão.