Chikungunya: Espírito Santo registra segunda morte pela doença no ano

Segunda morte por Chikungunya é confirmada no Norte do ES Crédito: Divulgação

O Espírito Santo registrou a segunda morte no ano de 2023 em decorrência da chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), em Boletim Epidemiológico publicado nesta quinta-feira (30). Ao todo, 149 casos da doença foram registrados no Estado no período de uma semana — do dia 19 ao dia 25 de novembro.

A segunda morte pela chikungunya foi notificada em Pedro Canário, município do Norte do Espírito Santo com a maior incidência da doença. O primeiro óbito de 2023 foi registrado em fevereiro, no município de Viana.

Até o momento, já foram registrados 17.896 casos de chikungunya no Estado, número muito superior às notificações da doença no mesmo período em 2022, que registrou apenas 2.647.

Chikungunya: transmissão e sintomas A chikungunya é uma doença infecciosa febril transmitida pelo mosquito Aedes aegypti —que também é transmissor da dengue e da zika. Entre os sintomas da doença, estão: febre, erupções vermelhas na pele, dores pelo corpo e nas articulações.

A Sesa recomenda que, nos primeiros sintomas, a população busque atendimento médico em Unidade Básica de Saúde de referência e inicie hidratação volumosa, além de não fazer uso de medicamentos sem orientação médica.