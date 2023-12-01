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Caso em Pedro Canário

Chikungunya: Espírito Santo registra segunda morte pela doença no ano

Município no Norte do Estado é o que tem maior incidência da doença – transmitida pelo mosquito Aedes aegypti
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

01 dez 2023 às 12:48

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 12:48

Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue
Segunda morte por Chikungunya é confirmada no Norte do ES Crédito: Divulgação
O Espírito Santo registrou a segunda morte no ano de 2023 em decorrência da chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), em Boletim Epidemiológico publicado nesta quinta-feira (30). Ao todo, 149 casos da doença foram registrados no Estado no período de uma semana — do dia 19 ao dia 25 de novembro.
A segunda morte pela chikungunya foi notificada em Pedro Canário, município do Norte do Espírito Santo com a maior incidência da doença. O primeiro óbito de 2023 foi registrado em fevereiro, no município de Viana.
Até o momento, já foram registrados 17.896 casos de chikungunya no Estado, número muito superior às notificações da doença no mesmo período em 2022, que registrou apenas 2.647.

Chikungunya: transmissão e sintomas

A chikungunya é uma doença infecciosa febril transmitida pelo mosquito Aedes aegypti —que também é transmissor da dengue e da zika. Entre os sintomas da doença, estão: febre, erupções vermelhas na pele, dores pelo corpo e nas articulações.

A Sesa recomenda que, nos primeiros sintomas, a população busque atendimento médico em Unidade Básica de Saúde de referência e inicie hidratação volumosa, além de não fazer uso de medicamentos sem orientação médica.
Municípios com maior incidência da Chikungunya
  1. Pedro Canário
  2. Laranja da Terra
  3. Ecoporanga
  4. Apiacá
  5. Linhares
  6. Água Doce do Norte
  7. Barra de São Francisco 
  8. Sooretama
  9. São Gabriel da Palha
  10. Conceição da Barra

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