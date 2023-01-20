"Céu chumbo" em Cachoeiro de Itapemirim assusta moradores

Após todas as cidades do Espírito Santo receberem alerta de chuvas intensas, o céu do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, assustou moradores da região na tarde desta sexta-feira (20) devido às nuvens escuras que se formaram.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Dáros, pelas imagens registradas por moradores, as nuvens escuras estão posicionadas fora da cidade. “Por enquanto, nenhum chamado”, completou.
Vale ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, um de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — e de cor amarela — o menor da escala de risco. O alerta começa nesta sexta-feira (20) e é válido até a manhã de sábado (21).
Ao todo, 34 cidades estão com alerta de cor laranja e podem ter chuva de até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100km/h, dentre elas, Cachoeiro de Itapemirim.
Itapemirim e Anchieta
Uma nuvem escura também foi vista sobre as praias de Itaoca, em Itapemirim e Iriri, em Anchieta, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (20). Veja vídeo a seguir:
O que diz o Incaper
Segundo o meteorologista e pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Ivaniel Fôro Maia, esse tipo de nuvem é muito frequente nessa época de ano, por conta do choque de temperaturas: frio e quente. Desse modo, ela se forma com a passagem de duas parcelas de ar diferentes.
"Esse tipo de nuvem é conhecida como nuvem prateleira, ou em inglês 'Shelf Cloud'. É um é um tipo de nuvem Arcus, que tem como característica de nuvem alongada e baixa, em formato de arco, de aspecto denso em sua camada horizontal. É uma nuvem de tempestade, que provoca pancada de chuva e rajadas de vento, que podem ser moderados a forte", explicou.