"Céu chumbo" em Cachoeiro de Itapemirim assusta moradores

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Dáros, pelas imagens registradas por moradores, as nuvens escuras estão posicionadas fora da cidade. “Por enquanto, nenhum chamado”, completou.

Ao todo, 34 cidades estão com alerta de cor laranja e podem ter chuva de até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100km/h, dentre elas, Cachoeiro de Itapemirim.

"Esse tipo de nuvem é conhecida como nuvem prateleira, ou em inglês 'Shelf Cloud'. É um é um tipo de nuvem Arcus, que tem como característica de nuvem alongada e baixa, em formato de arco, de aspecto denso em sua camada horizontal. É uma nuvem de tempestade, que provoca pancada de chuva e rajadas de vento, que podem ser moderados a forte", explicou.