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"Céu chumbo" em Cachoeiro de Itapemirim assusta moradores

Tempo fechou no meio da tarde desta sexta-feira (20) e a nebulosidade chamou a atenção dos cachoeirenses
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 jan 2023 às 16:36

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 16:36

Após todas as cidades do Espírito Santo receberem alerta de chuvas intensas, o céu do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, assustou moradores da região na tarde desta sexta-feira (20) devido às nuvens escuras que se formaram. 
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Dáros, pelas imagens registradas por moradores, as nuvens escuras estão posicionadas fora da cidade. “Por enquanto, nenhum chamado”, completou.
Céu em Cachoeiro de Itapemirim assusta moradores
Uma novem escura se formou sobre o município de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (20) Crédito: Sérgio Carvalho | Inácio Dáros
Vale ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, um de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — e de cor amarela — o menor da escala de risco. O alerta começa nesta sexta-feira (20) e é válido até a manhã de sábado (21).
Ao todo, 34 cidades estão com alerta de cor laranja e podem ter chuva de até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100km/h, dentre elas, Cachoeiro de Itapemirim.

Itapemirim e Anchieta

Uma nuvem escura também foi vista sobre as praias de Itaoca, em Itapemirim e Iriri, em Anchieta, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (20). Veja vídeo a seguir:

O que diz o Incaper

Segundo o meteorologista  e pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Ivaniel Fôro Maia, esse tipo de nuvem é muito frequente nessa época de ano, por conta do choque de temperaturas: frio e quente. Desse modo, ela se forma com a passagem de duas parcelas de ar diferentes.
"Esse tipo de nuvem é conhecida como nuvem prateleira, ou em inglês 'Shelf Cloud'. É um é um tipo de nuvem Arcus, que tem como característica de nuvem alongada e baixa, em formato de arco, de aspecto denso em sua camada horizontal. É uma nuvem de tempestade, que provoca pancada de chuva e rajadas de vento, que podem ser moderados a forte", explicou. 

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