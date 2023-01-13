Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Queda de poste em local de obra interdita avenida em Cachoeiro

Segundo o DER-ES, uma máquina fazia escavação de terra em uma obra e, como o solo estava molhado, a estrutura acabou caindo na manhã desta sexta-feira (13)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jan 2023 às 13:41

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 13:41

A queda de um poste na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13), interditou a via nos dois sentidos. O local passa por obras do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). A previsão é de que a pista seja liberada para o tráfego de veículos até o fim do dia.
A avenida é uma das principais rotas do município e houve congestionamento em ambos sentidos. Segundo o DER-ES, durante a manhã uma máquina estava executando serviço de escavação próximo ao poste. Como o solo está muito molhado devido às fortes chuvas, o poste caiu. O órgão informou ainda que a Guarda Municipal está dando apoio para desvio do trânsito e a equipe responsável pela obra também está atuando.no local.
Procurada pela reportagem, a EDP informou que está no local fazendo a remoção do poste e equipes técnicas já estão trabalhando no local para retirar o poste atingido. Devido à necessidade de trocar a estrutura, a energia deverá ser desligada para o reparo.
Poste cai e trânsito é interditado em Cachoeiro
Poste cai e trânsito é interditado em Cachoeiro Crédito: Gustavo Ribeiro

OBRA

Segundo dados do DER-ES, a via passa por obras de reabilitação, que consistem serviços de drenagem profunda, iniciando as estruturas de pavimentação. O valor total do investimento do governo do estado é de aproximadamente R$ 11 milhões e a previsão de conclusão é para junho deste ano.

Veja Também

Homem é preso suspeito de assediar mãe e filha em ônibus em Colatina

Dois motociclistas morrem em acidentes na Rodovia do Contorno

Motorista capota carro e fica ferido em acidente na BR 101 na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim guarda municipal trânsito DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados