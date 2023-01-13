Queda de poste em local de obra interdita avenida em Cachoeiro

A queda de um poste na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13), interditou a via nos dois sentidos. O local passa por obras do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES). A previsão é de que a pista seja liberada para o tráfego de veículos até o fim do dia.
A avenida é uma das principais rotas do município e houve congestionamento em ambos sentidos. Segundo o DER-ES, durante a manhã uma máquina estava executando serviço de escavação próximo ao poste. Como o solo está muito molhado devido às fortes chuvas, o poste caiu. O órgão informou ainda que a Guarda Municipal está dando apoio para desvio do trânsito e a equipe responsável pela obra também está atuando.no local.
Procurada pela reportagem, a EDP informou que está no local fazendo a remoção do poste e equipes técnicas já estão trabalhando no local para retirar o poste atingido. Devido à necessidade de trocar a estrutura, a energia deverá ser desligada para o reparo.
OBRA
Segundo dados do DER-ES, a via passa por obras de reabilitação, que consistem serviços de drenagem profunda, iniciando as estruturas de pavimentação. O valor total do investimento do governo do estado é de aproximadamente R$ 11 milhões e a previsão de conclusão é para junho deste ano.