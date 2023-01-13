Queda de poste em local de obra interdita avenida em Cachoeiro

Procurada pela reportagem, a EDP informou que está no local fazendo a remoção do poste e equipes técnicas já estão trabalhando no local para retirar o poste atingido. Devido à necessidade de trocar a estrutura, a energia deverá ser desligada para o reparo.

Segundo dados do DER-ES, a via passa por obras de reabilitação, que consistem serviços de drenagem profunda, iniciando as estruturas de pavimentação. O valor total do investimento do governo do estado é de aproximadamente R$ 11 milhões e a previsão de conclusão é para junho deste ano.