Homem é preso suspeito de assediar mãe e filha em ônibus em Colatina

Um homem foi preso em flagrante, suspeito de mostrar o órgão genital na frente de uma mulher e da filha dela, de apenas quatro anos. O assédio aconteceu dentro de um ônibus, em Colatina, no Noroeste do Estado. Após a passageira pedir socorro, o motorista acionou a Polícia Militar, que interceptou o coletivo na BR 259, no trevo de Honório Fraga.
Para os militares, a mulher contou que o suspeito, outro passageiro, que estava na cadeira da outra fila, ao lado da dela, começou a alisar as partes íntimas, exibindo o órgão genital para ela e a filha. A vítima conseguiu filmar parte da ação e mostrou aos policiais, que atestaram o crime.
De acordo com a PM, o suspeito disse que teria sido um "mau entendido". No entanto, ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, o ônibus foi liberado para seguir viagem.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por crime sexual contra alguém vulnerável (menor de 14 anos) e por ato obsceno em lugar público, tipificados no Artigo 218-A e no Artigo 233 do Código Penal Brasileiro, respectivamente. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional.
A reportagem de A Gazeta procurou a empresa responsável pelo ônibus, a Águia Branca. Por nota, a viação informou:
"A Viação Águia Branca lamenta profundamente o ocorrido na manhã de hoje (13), no ônibus que fazia o trajeto Vitória x Aimorés. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o caso com as tratativas necessárias. A empresa conta com uma política interna de combate ao assédio, contemplando orientações aos motoristas e funcionários para que ajam com rigor e rapidamente nestes casos com acionamento imediato das autoridades policiais. Reforçamos, ainda, que a Viação Águia Branca está à disposição das autoridades para eventuais esclarecimentos."