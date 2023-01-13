Homem é preso suspeito de assediar mãe e filha em ônibus em Colatina

Um homem foi preso em flagrante, suspeito de mostrar o órgão genital na frente de uma mulher e da filha dela, de apenas quatro anos. O assédio aconteceu dentro de um ônibus, em Colatina , no Noroeste do Estado . Após a passageira pedir socorro, o motorista acionou a Polícia Militar , que interceptou o coletivo na BR 259 , no trevo de Honório Fraga.

Para os militares, a mulher contou que o suspeito, outro passageiro, que estava na cadeira da outra fila, ao lado da dela, começou a alisar as partes íntimas, exibindo o órgão genital para ela e a filha. A vítima conseguiu filmar parte da ação e mostrou aos policiais, que atestaram o crime.

Um homem foi preso em flagrante, suspeito de mostrar e alisar o órgão genital para uma mulher e a filha dela, de quatro anos, dentro de um ônibus, em Colatina Crédito: Águia Branca | Reprodução

De acordo com a PM, o suspeito disse que teria sido um "mau entendido". No entanto, ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, o ônibus foi liberado para seguir viagem.

Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por crime sexual contra alguém vulnerável (menor de 14 anos) e por ato obsceno em lugar público, tipificados no Artigo 218-A e no Artigo 233 do Código Penal Brasileiro, respectivamente. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional.

A reportagem de A Gazeta procurou a empresa responsável pelo ônibus, a Águia Branca. Por nota, a viação informou: