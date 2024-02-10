Cena de filme: a curiosa história da busca por dona de mala perdida no ES

Lorran e o motorista de aplicativo que perdeu mala em Vitória, no ES Crédito: Arquivo pessoal

Assim como em uma típica sexta-feira da vida da vida do gestor financeiro Lorran Inácio, ele levava a esposa para o trabalho e, depois, iria para o dele. Enquanto passavam pela rua Benedito Muniz, em Santa Martha , Vitória, ficaram de frente a uma dessas cenas que mais parecem tiradas de filme de comédia : do nada, um impacto fez o porta-malas do carro da frente abrir, uma mala cair e, no rebote, o porta-malas se fechar novamente. Como se nada tivesse acontecido.

Lorran vendo aquilo e sabendo que os donos, provavelmente, iam demorar para notar a falta da bagagem perdida, decidiu ajudar. "Eu já perdi voo e sei que é horrível. Além disso, é sexta-feira, é carnaval. Imagina! A pessoa perder uma mala, ia estragar o carnaval dela ali", disse ele. Lorran, então, decidiu que ia levar a mala de volta para seu dono ou dona. Parou o carro, pegou a bagagem, e foi atrás do carro.

Nesse meio tempo, porém, alguns carros o ultrapassaram. E quando ele finalmente alcançou o veículo que achou que era o correto, não era. Ele pensou com a lógica: "Essa mala está com cara de ser de alguém que vai viajar de avião. Então, vou até o aeroporto", narrou. Com a esposa, ele foi.

Chegando lá, ele ficou surpreso ao não encontrar ninguém afobado ou desesperado no aeroporto. Comportamento que ele esperava de alguém que acabou de perder uma mala. Lorran decidiu ir procurar em outro lugar: na Praça do Papa, onde há embarques e desembarques de algumas pessoas. Ele deixou a esposa no trabalho e foi até lá.

Na Praça do Papa ele também não encontrou ninguém. Ele então pediu ajuda em uma página em uma rede social para compartilhar a história. E foi aí que a dona da mala apareceu. Mas Lorran não iria entregar a mala para qualquer um. Ele pediu uma prova da posse da mala. A dona, prontamente, mandou uma imagem da bagagem em família.

A reação da dona da mala

A reportagem tentou contato com a dona da mala, mas não teve retorno. Lorran, porém, compartilhou alguns áudios que recebeu com a reação da dona da mala ao saber que o objeto havia sido encontrado. "Nós não estamos nem acreditando", diz um dos áudios.

"Ainda existe gente boa nesse mundo", diz ela em outro áudio. A família dona da bagagem já estava em São Paulo em direção à Bahia. "Eu chorei tanto. Essa era uma viagem que estávamos programando há anos. É muita provação, mas Deus é conosco", fala a dona da mala.