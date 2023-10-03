Cata e comercialização do caranguejo-uçá proibidas até dezembro no ES

A cata e comercialização do caranguejo-uçá devido ao período reprodutivo do crustáceo Crédito: Ricardo Medeiros

Quem gosta de comer um caranguejo-uçá na beira da praia, em casa ou em um encontro entre amigos vai ter que esperar um pouco mais. Isso porque o período de defeso do animal começou e vai até 30 de novembro para machos e fêmeas. Em dezembro a proteção segue, mas somente para as fêmeas. Desta forma, apreciar umas puãs somente em dezembro.

O período de defeso é a época do ano em que a espécie está crescendo e mudando a carapaça. Assim eles se tornam mais vulneráveis e foi definida a proibição da cata e comercialização para preservar a presença do animal na natureza capixaba. Além do Espírito Santo, a proibição vale para os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Em entrevista a repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, explicou que como o animal é muito consumido na culinária local, uma série de normas foram estabelecidas como forma de evitar o consumo nesse período.

“Ele se torna um animal muito vulnerável porque ele sai do loca dele e por isso a legislação ambiental incide um conjunto de normas para continuarmos a ter o caranguejo na nossa culinária”, contou o secretário.

Com as regras, ele afirmou que é possível manter uma comercialização sustentável. Caso algum comerciante não cumpra as determinações e mantenha as vendas, ele pode ser notificado e multado em no mínimo R$5.800.

“São épocas importantes para manter cultivo e estoque dos animais na natureza. Nós realizamos a fiscalização e conscientização com bares e restaurantes para conferir se está sendo cumprido e reforçar a importância do defeso”, reforçou Foeger.

Como algumas famílias dependem da cata do animal, a prefeitura da Capital oferece um auxílio aos 67 catadores registradas na administração central do município com auxílio mensal de R$ 1.530.

Sai caranguejo entra Siri

Com a falta do caranguejo, alguns estabelecimentos substituem com o Siri, um crustáceo da mesma família. Regina Maris é uma das comerciantes que fazem essa substituição. Para a dona de um restaurante localizado em Vitória - que vende cerca de trinta dúzias do caranguejo durante os finais de semana - o importante é cuidar dos animais.

Sem o caranguejo, a casquinha de siri é uma opção oferecida em restaurantes Crédito: Fernando Madeira