Casa pintada por mãe em apoio ao filho no ES vence prêmio nacional

Bruno e a mãe, Adriana, em frente à casa da família em Iriri Crédito: Reprodução/Instagram

O prêmio tem por objetivo reconhecer atitudes e evidenciar bons exemplos. A iniciativa da família foi indicada na categoria LGBTQIA+ e concorreu com outros dois projetos.

A premiação foi apresentada pela empresária Sauanne Bispo e pelo apresentador e ator Fábio Porchat. Ao todo, foram mais de 600 mil votos computados entre os 48 indicados.

Por conta da pandemia, a cerimônia contou com a participação virtual dos indicados. O prêmio físico ainda vai ser enviado aos vencedores.

A ideia de pintar a casa surgiu após a mãe de Bruno relatar que precisava pintar a casa. Ele então sugeriu que ela usasse as cores da bandeira LGBT. Adriana topou o desafio e fez uma surpresa ao filho.

O jovem de 23 anos estava no Rio de Janeiro, na época, estudando Artes Cênicas. Quando as aulas foram suspensas, devido à pandemia de Covid-19, ele decidiu voltar para o Espírito Santo.

Antes que Bruno chegasse a Iriri, ele já havia recebido fotos do novo lar. A surpresa presencial acabou não acontecendo, mas mãe e filho ficaram felizes com o resultado e com a importância dos significados de cada cor pintada nas paredes.