Casa desaba e destroços caem em rio de Marechal Floriano; veja vídeo

Incidente ocorreu nesta quinta-feira (29), no Centro da cidade; imagens feitas por moradores mostram o momento do incidente

Uma casa desabou e os destroços foram levados por um rio no Centro de Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (29). A cena assustou moradores, que conseguiram registrar o momento exato do incidente (veja acima). Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém ficou ferido.