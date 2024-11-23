Cartão-postal de Vila Velha, Farol Santa Luzia é fechado para reforma

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Famoso ponto turístico do Espírito Santo, o centenário Farol Santa Luzia, em Vila Velha , está fechado ao público para reforma e tem previsão para reabertura ao público na primeira quinzena de dezembro, segundo a prefeitura do município. Com 153 anos, o cartão-postal da cidade canela-verde é a montagem mecânica mais antiga do Estado.

Entre as obras previstas, que feitas pela Capitania dos Portos e a prefeitura, estão a reforma dos casarios, deques, pintura geral, banheiros, a loja de artesanato e a sala da memória. Na estrutura do farol, estão sendo realizadas intervenções como manutenção da cúpula, reparos na maquinaria, troca de vidros e uma nova pintura.

Histórico

Inaugurado em 1871, na Ponta de Santa Luzia, na entrada do canal de acesso de Vitória, no final da Praia da Costa, Vila Velha, o Farol Santa Luzia tinha a finalidade de indicar ao navegante a entrada do canal de acesso ao Porto de Vitória. Consiste de uma torre octogonal metálica com 12 metros de altura, confeccionada na cidade Glasgow na Escócia, em 1870.

O monumento foi encomendado por João Maurício Wanderley, o Barão de Cotegipe, que na ocasião era responsável pelas pastas da Marinha e de Estrangeiros no reinado do então imperador D. Pedro II.

Em 1917, o aparelho luminoso constituído de um carro móvel foi substituído pelo atual, que consiste em uma lente BBT 4º Ordem, 500mm de diâmetro do tipo “olho de boi” com quatro focos divididos em: 1 elemento ótico, 2 dióptricos e 9 catadióptricos, “olhos de gato”, sendo 6 inferiores e 3 superiores.

Devido à lente ter forma hexagonal, o espaço de dois painéis lenticulares é eclipsado por um anteparo opaco de metal, oriundo da França, cuja fonte luminosa era gerada através de um bico incandescente que queimava querosene, exibindo alcance luminoso de 15 milhas náuticas. O giro da lente era movido pela atual máquina de rotação tipo relógio.

Em 1938, o bico incandescente foi substituído por uma lâmpada elétrica 115V/ 250W e foi instalado o sistema de emergência com combinador automático AGA gás acetileno com bico de 25l/h. Nos anos posteriores, várias peças foram substituídas no Farol, a fim de aumentar sua eficiência até chegar ao modelo atual.

A partir de 1986, por ocasião da solicitação feita à atual Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Espírito Santo para tombamento do monumento, foram realizados apenas serviços de pintura, sondagem e recuperação estrutural da torre.

O terreno onde está situado o Farol Santa Luzia foi doado a União em 1913 pelo Dr. Hermano Santana e sua esposa e, posteriormente, entregue a Marinha do Brasil em 1985, atual responsável pela área. Além do farol, o local abriga uma vila residencial militar, com três casas, dentre elas, a do faroleiro, encarregado da manutenção do Farol.