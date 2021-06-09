Carro que transportava botijas de gás pega fogo em Vitória

Carro com botijas de gás pegou fogo na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Leitor de A Gazeta

Um carro que transportava botijas de gás pegou fogo na rua Querubino Costa, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória , na tarde desta quarta-feira (9). As chamas começaram no motor do carro e não chegaram até o compartimento de carga, onde estavam as botijas. O fogo já foi controlado e o trânsito no local está normalizado. Não houve feridos.

09/06 às 15h50 / Ilha do Príncipe, Vitória - Incêndio em automóvel: Veículo carregando gás incendiou. Equipes em deslocamento. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) June 9, 2021

A informação foi confirmada nas redes sociais do Corpo de Bombeiros , que afirmou que equipes se deslocaram até a ocorrência. Uma mulher que preferiu não ter a identidade revelada e trabalha em uma loja que fica na rua onde o carro pegou fogo explicou que o motorista estava tentando subir uma ladeira, mas que o carro, por estar muito pesado, não suportou.

"O motorista tentou subir, ficou forçando. No meu entendimento, imaginei que ele tinha que ter descido para pegar embalo e subir de novo. Ele tentou subir e o carro não aguentou, pegou fogo no motor. A rua estava molhada, na hora estava chovendo. A gente tentou sair, porque estava na rua em frente à loja. Todo mundo correu, tentamos salvar nossas vidas", disse.

Logo depois, segundo a mulher, uma viatura da Guarda Municipal passou pela rua. Segundo ela, os agentes viram o desespero de quem estava no local e pararam para ajudar a apagar o incêndio. Os agentes conseguiram extintores de um ônibus que passava pela via e também de lojas ao redor.

"A Guarda apareceu, viu nosso desespero. Eles pararam, o motorista de ônibus deu um extintor, peguei outros extintores da loja e apagaram o fogo. Eles tiraram as botijas e também os galões de água. Eles conseguiram cessar o fogo com extintores mesmo", contou.

O agente Coelho, da Guarda Municipal, foi quem combateu às chamas. Ele contou que estava realizando a patrulha quando viu as pessoas na rua em desespero e parou para ajudar a apagar o fogo. Segundo o agente, o incêndio atingiu apenas o motor do carro, mas poderiam haver consequências graves caso tivesse se alastrado.

"Eu não tenho experiência em combate de fogo, foi uma atitude repentina, mas, quando vi aquele monte de botijas, imaginei que poderia ter consequências graves. O motorista falou para mim, antes de a gente começar a combater, que tentou subir a ladeira, o carro deu dois estouros no motor e, no segundo, começou a pegar fogo", narrou.

Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra a ação dos agentes já depois das chamas terem sido extinguidas. Nas imagens, é possível ver que foi necessário jogar água com uma mangueira para esfriar o motor, após o controle do fogo. Confira abaixo:

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O fogo foi totalmente controlado. Ainda de acordo com a funcionária da loja, um responsável pelo transporte recolheu as botijas de gás e o carro.

O QUE DIZEM OS BOMBEIROS

A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros, que informou que foi acionado por volta das 15h48 para atender à ocorrência e que recebeu a informação de que se tratava de um caminhão de gás que estava em chamas. A corporação explicou que equipes foram até o local e constataram que o fogo já havia sido controlado, sem atingir prédios ou casas ao redor, tendo ficado restrito ao veículo.