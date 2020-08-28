AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja vídeo

Carro pega fogo no meio da rua em praia de Vila Velha

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. A fumaça chamou atenção de longe

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 10:21
Carro pegou fogo no meio da rua em orla de Vila Velha na manhã desta sexta-feira (28)
Carro pegou fogo no meio da rua em orla de Vila Velha na manhã desta sexta-feira (28) Crédito: Imagem recebida pela TV Gazeta
Um carro de passeio pegou fogo na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (28). O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 8h15 para atender uma ocorrência de incêndio na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Ainda de acordo com a nota, o solicitante relatou início de incêndio no compartimento do motor e que o carro não possuía Gás Natural Veicular (GNV). O órgão informou que o proprietário do veículo não solicitou perícia. Veja o vídeo:

GUARDA DE VILA VELHA

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma mulher estava conduzindo o carro, um Prisma, e foi alertada por outro motorista que o veículo dela estava pegando fogo embaixo do motor. "Ao parar o veículo, o fogo se alastrou. Um agente da Guarda Municipal que passava pelo local tentou apagar o fogo", diz a nota.
Ainda de acordo com a Guarda, logo depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local para debelar as chamas, que consumiram boa parte do veículo. O carro foi retirado do local por volta das 10h.
Bombeiros controlaram o incêndio
Bombeiros controlaram o incêndio Crédito: Imagem recebida pela TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O Julho das Pretas e a urgência da reparação
Alexandre Lourenço de Loyola e Brunella Faustini. Karina e Fabiano Pereira
Fabiano Pereira recebe em jantar comemorativo no Iate Clube do ES
A Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim está localizada no Casarão Cerqueira Lima, na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória
Escritores, leitores e aniversário da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados