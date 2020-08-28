Carro pega fogo no meio da rua em praia de Vila Velha

Um carro de passeio pegou fogo na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (28). O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 8h15 para atender uma ocorrência de incêndio na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Ainda de acordo com a nota, o solicitante relatou início de incêndio no compartimento do motor e que o carro não possuía Gás Natural Veicular (GNV). O órgão informou que o proprietário do veículo não solicitou perícia. Veja o vídeo:
GUARDA DE VILA VELHA
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma mulher estava conduzindo o carro, um Prisma, e foi alertada por outro motorista que o veículo dela estava pegando fogo embaixo do motor. "Ao parar o veículo, o fogo se alastrou. Um agente da Guarda Municipal que passava pelo local tentou apagar o fogo", diz a nota.
Ainda de acordo com a Guarda, logo depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local para debelar as chamas, que consumiram boa parte do veículo. O carro foi retirado do local por volta das 10h.