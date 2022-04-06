Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para 800 alunos

Cariacica inaugura nova escola cívico-militar em Jardim América

Emef Professor Cerqueira Lima, entregue nesta quarta-feira (6), é a segunda do tipo no município. Unidade atenderá alunos do sexto ao nono ano

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 12:12

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 abr 2022 às 12:12
Emef cívico-militar Professor Cerqueira Lima foi inaugurada oficialmente na manhã desta quarta-feira (6), em Cariacica
Emef cívico-militar Professor Cerqueira Lima foi inaugurada oficialmente na manhã desta quarta-feira (6), em Cariacica Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica
Cariacica inaugurou oficialmente o segundo colégio cívico-militar do município na manhã desta quarta-feira (6): a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Cerqueira Lima. Localizada no bairro Jardim América, a instituição tem capacidade para atender 800 alunos, do sexto ao nono ano.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, a unidade conta com 12 salas de aulas e quatro salas de projeto, em uma área de mais de 3 mil m². No mesmo espaço, ficava a antiga Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Afonso Schwab, cujo espaço foi cedido ao município pelo governo do Estado, no ano passado.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, destacou que a inauguração ocorreu nesta quarta-feira, mas o local já funciona há duas semanas. Aguiar ressaltou ainda o diferencial da unidade para outras escolas convencionais.
"A escola que inauguramos hoje (quarta) vai funcionar diurnamente. O diferencial é que há uma valorização dos elementos nacionais, hasteamento da bandeira, valores como disciplina e hierarquia, e a mediação de militares, que são os monitores da unidade", explicou.
Segundo o secretário, a procura por vagas na unidade foi muito alta, mas sobrou um pequeno quantitativo em algumas séries. A prefeitura deve lançar um novo edital em breve e divulgar nas redes sociais para os pais interessados. 

PRIMEIRA ESCOLA

Em março deste ano, Cariacica inaugurou a primeira escola cívico-militar do município, a Emef Coronel PM Orlady Rocha Filho, que fica no bairro Itanguá. Neste caso, a unidade comporta 330 estudantes, também do Ensino Fundamental II, com aulas em tempo integral.

Veja Também

Surto de gastroenterite em escola de Vitória é investigado

Ameaça via WhatsApp mobiliza a polícia em escola de Cariacica

Bebê de um ano morre afogada na piscina de casa em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Educação Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados