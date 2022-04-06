Cariacica inaugura nova escola cívico-militar em Jardim América

Emef cívico-militar Professor Cerqueira Lima foi inaugurada oficialmente na manhã desta quarta-feira (6), em Cariacica Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Cariacica inaugurou oficialmente o segundo colégio cívico-militar do município na manhã desta quarta-feira (6): a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Cerqueira Lima. Localizada no bairro Jardim América, a instituição tem capacidade para atender 800 alunos, do sexto ao nono ano.

Segundo a Prefeitura de Cariacica, a unidade conta com 12 salas de aulas e quatro salas de projeto, em uma área de mais de 3 mil m². No mesmo espaço, ficava a antiga Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Afonso Schwab, cujo espaço foi cedido ao município pelo governo do Estado , no ano passado.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, destacou que a inauguração ocorreu nesta quarta-feira, mas o local já funciona há duas semanas. Aguiar ressaltou ainda o diferencial da unidade para outras escolas convencionais.

"A escola que inauguramos hoje (quarta) vai funcionar diurnamente. O diferencial é que há uma valorização dos elementos nacionais, hasteamento da bandeira, valores como disciplina e hierarquia, e a mediação de militares, que são os monitores da unidade", explicou.

Segundo o secretário, a procura por vagas na unidade foi muito alta, mas sobrou um pequeno quantitativo em algumas séries. A prefeitura deve lançar um novo edital em breve e divulgar nas redes sociais para os pais interessados.

PRIMEIRA ESCOLA