Volta ao mundo

Capixaba vai viajar 4 anos em veleiro para conhecer o mundo

Capixaba vai passar por, no mínimo, 40 lugares. Planejamento começou há 20 anos

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 02:21 - Atualizado há 6 anos

Capixaba veleja há 20 anos, mas afirma que todo dia é um novo aprendizado Crédito: Vitor Jubini | GZ

Quatro anos. Esse é o tempo estimado pelo coronel aposentado da Aeronáutica Renato Oliveira, de 53 anos, para dar a volta ao mundo. Para isso, o capixaba contará com o seu barco a velas Free Wind e passará, no mínimo, por 40 lugares.

A embarcação possui duas suítes, uma sala com cozinha e a área de comando. Possui também fontes de energia eólica e solar para abastecer as cinco baterias que fazem o veleiro funcionar. Em alguns trajetos ele compartilhará o espaço com amigos e a esposa, com quem é casado há 12 anos.

Ele também já está com a playlist preparada, tendo principalmente músicas de jazz, blues e MPB. Mas pretende ampliá-la após a imersão em novas culturas. Com o inglês fluente, está tentando aprender algumas palavras em francês.

“Minha esposa e eu moramos no Rio de Janeiro. Ela vai encontrar comigo em Abrolhos, no Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, em Pernambuco, Caribe, Polinésia Francesa e Nova Zelândia. Isso era um planejamento nosso, mas em função do trabalho dela não conseguiremos fazer todo o percurso juntos”, disse.

TRAJETO

A viagem teve início no dia 10 de julho no Rio de Janeiro, passando por Angra dos Reis, capital fluminense, Arraial do Cabo e Búzios. A parada em Vitória ocorreu no dia 15 de julho para o encontro com parentes e amigos. A continuação do percurso acontecerá neste domingo (4). A intenção é passar por outras cidades do Brasil e diversos outros países. O maior trajeto será de 30 dias, saindo do Caribe até a Polinésia Francesa.

A sua última parada é em Lisboa, Portugal. Ele deixará o país no dia 9 de março de 2022. A data e o local escolhidos foram propositais, sendo as mesmas de Pedro Álvares Cabral quando descobriu o Brasil, em 1500. A única diferença é que ele pretende desembarcar em Vitória e realizar a viagem em 35 dias.

O planejamento começou há 20 anos, mas somente com a compra do barco em 2017 e a aposentadoria em 2018 conseguiu tirar o sonho do papel. A partir daí, começou a traçar o seu destino, estudando sempre as características dos lugares.

“Para mitigar os riscos, vou estar na região no tempo certo, evitando os fenômenos naturais de cada lugar. No Caribe, por exemplo, a época de furacões é de julho a novembro, eu vou chegar em dezembro”, concluiu.

Na embarcação ele carrega arroz, feijão, lentilha e ervilhas guardadas em garrafas pet. Além de mandioca, aipim, batata e inhame, queijos, ovos e algumas frutas. Para conseguir se manter durante a viagem, programou gastar cerca de 2 mil euros por mês.

“Acredito que será uma viagem transformadora. Eu velejo há 20 anos, tenho o conhecimento, mas todo dia é um aprendizado. A gente está sempre aprendendo e absorvendo conhecimento”, disse.

Quando Renato é questionado se o perigo maior está no avião ou no barco, ele não teve dúvida em escolher a segunda opção. “Tem mais fatores externos atuando sobre o barco. Ele está sustentado por dois elementos que se movimentam: água e ar. A energia do mar é absurda”, finalizou.

ROTEIRO

Veja por onde o veleiro vai passar

Angra dos Reis, Rio de Janeiro

Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Búzios, Rio de Janeiro

Vitória, Espírito Santo

Caravelas, Bahia

Abrolhos, Bahia

Camamu, Bahia

Salvador, Bahia

Barra de São Miguel, Alagoas

Recife, Pernambuco

Fernando de Noronha, Pernambuco

Natal, Rio Grande do Norte

Galinhos, Rio Grande do Norte



Fortaleza, Ceará

Delta do Parnaíba, Paraíba

Ilha de Lençóis, Maranhão

Trinidad e Tobago, Caribe



Granada, Caribe



Curaçao, Caribe



Aruba, Caribe



San Blas, Caribe



Cólon, Caribe



Canal do Panamá



Polinésia Francesa



Nova Zelândia



Nova Guiné

Indonésia



Malásia

Vietnã

Tailândia

Cingapura

Índia

Mar Vermelho



Canal de Suez para chegar ao Mar Mediterrâneo



Alexandria, Egito



Turquia



Grécia

Itália

França

Espanha

Lisboa (Portugal)

Vitória, Brasil

