Resgate animal

Cão é resgatado de rapel após ficar preso em penhasco em Afonso Cláudio

Pet estava desaparecido desde domingo (8) e foi encontrado pelos tutores, que acionaram o Corpo de Bombeiros para ajudar no salvamento

Um cachorro foi resgatado de rapel após ficar preso em um penhasco na localidade de Alto Rio da cobra, em Afonso Cláudio, na Região Sul do Espírito Santo. O pet, de nome Thor, estava desaparecido desde a tarde de domingo (8), mas foi encontrado pela tutora na segunda-feira (9), preso entre as rochas após cair no local.>