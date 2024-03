Cantora gospel de 20 anos morre após complicações de tuberculose no ES

Déborah Borges estava em tratamento havia quatro meses e teve uma parada cardíaca no domingo (10), segundo a família; ela deixou marido e filha de cinco meses

Uma jovem de 20 anos morreu neste domingo (10) por complicações devivo a tuberculose. Déborah Borges Peixoto Carneiro era cantora gospel e trabalhava como designer de unhas. Segundo a família, ela encarou uma rotina de idas e vindas ao hospital para tratar a doença nos últimos quatro meses, mas morreu no último final de semana após uma parada cardíaca. Ela deixou marido e uma filha de cinco meses.

No mês de setembro, com pouco mais de sete meses de gestação, Débora sentiu dores no abdômen. O casal foi a uma Unidade de Pronto Atendimento em Cariacica, de onde foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência para gravidez de risco. Horas depois, a filha nasceu.