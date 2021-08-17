Cansado? Descubra os alimentos que ajudam no combate à fadiga

A fadiga é caracterizada pela sensação de cansaço excessivo, seja físico ou mental, que não é aliviado nem mesmo com o sono Crédito: Divulgação

Boa Mesa CBN, No corre-corre do dia a dia, em meio aos seus compromissos, você tem se sentido mais cansado, com aquela sensação de fadiga? Uma rotina intensa tomada pelo trabalho, estresse e má alimentação afetam o organismo e podem contribuir para o cansaço. Pensando nisso, a nutricionista e comentarista do quadro da CBN Vitória , Roberta Larica, fala sobre os alimentos que aumentam a energia e dão mais disposição.

Ela afirma que a fadiga é caracterizada pela sensação de cansaço excessivo, seja físico ou mental, que não é aliviado nem mesmo com o sono ou descanso. "Pacientes fadigados sentem irritação, dificuldade para se concentrar e até mesmo sensibilidade à luz, afetando muitos aspectos da vida do indivíduo", destaca Roberta.

Segundo a nutricionista, existem tipos de fadiga que devem ser considerados ao avaliar os alimentos que podem ajudar em cada caso. Um deles é a fadiga periférica, desencadeada por uma deficiência nutricional. A partir da falta de nutrientes, a mitocôndria — funcionam como uma "fábrica de energia" das células — não consegue produzir a energia necessária para o indivíduo.

"A fadiga periférica pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa se sente muito cansada no pós-treino ou após um exercício mais pesado. Essa fadiga pode ser corrigida com alimentação", explica.

Também existe a fadiga crônica, que ocorre quando a pessoa dorme, descansa bem e, mesmo assim, já acorda se sentindo cansada. "Muitas vezes, essa fadiga está relacionada a outras questões, como o estresse crônico, problemas na produção de cortisol — o chamado 'hormônio do estresse' — e a privação do sono", detalha Roberta.

Além disso, a especialista também explica que é muito observada nos consultórios a fadiga central, que é psíquica, muito relacionada à deficiência de neurotransmissores. "O paciente relata que dorme bem, não faz nenhum tipo de exercício intenso, mas constantemente se sente como se faltasse energia para o cérebro", relata.

Diante dos sintomas, ter atenção aos alimentos colocados no prato é essencial, visto que a principal função do alimento é fornecer energia ao organismo. "A dica é aumentar o consumo de grãos, cereais, carnes, ovos, sementes e peixes, para dar uma energia extra para quem vive cansado. Alimentação e estilo de vida caminham juntos", afirma a nutricionista.

"Alimentos ricos em vitaminas do complexo B, coenzima Q10, ferro e aminoácidos são essenciais para a nutrição das nossas mitocôndrias, a 'fábrica' de energia dentro das nossas células" Roberta Larica - Nutricionista e comentarista da CBN Vitória

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Your browser does not support the audio element. Boa Mesa CBN - 16-08-21

CONFIRA A LISTA DE ALIMENTOS QUE AJUDAM A COMBATER A FADIGA:

ALIMENTOS COM A COENZIMA Q10 De acordo com a nutricionista, alimentos compostos pelo complexo da vitamina B ajudam o corpo no metabolismo energético e asseguram uma função cerebral adequada. "Essas vitaminas estão presentes no grupo de cereais e nos grãos, como, por exemplo, feijão, grão-de-bico, lentilha, aveia e granola", explica. A "L- Carnitina" é um aminoácido que ajuda no metabolismo das gorduras, realizando o transporte dos ácidos graxos para as mitocôndrias, células responsáveis pela produção de energia. "Alimentos como a carne vermelha, o abacate e os grãos de soja são fontes desse aminoácido importante", destaca. De acordo com Roberta, o Ferro é extremamente necessário para a produção de ATP, a chamada "moeda energética das células". O nutriente é encontrado nas carnes e nas folhas verdes escuras. O magnésio, segundo a nutricionista, é importantíssimo para funções como produção de proteínas e para bom funcionamento do sistema nervoso. "Ele está presente nas sementes, como, por exemplo, sementes de girassol e de gergelim — excelentes para colocar na salada e a nas folhas verdes escuras, como taioba, espinafre, couve", destaca. A coenzima Q10 é um antioxidante fundamental para a produção de energia nas mitocôndrias. "Ela pode ser adquirido principalmente a ingestão da sardinha, cereais e nozes", explica. A especialista ainda ressalta que, o antioxidante é reduzido a partir da ingestão de medicamentos para baixar o colesterol, devendo ficar em alerta.