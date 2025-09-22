Home
>
Cotidiano
>
Câmeras do Centro de Vitória: MPES pede arquivamento de inquérito contra comerciante

Câmeras do Centro de Vitória: MPES pede arquivamento de inquérito contra comerciante

Órgão ministerial entendeu que não ficou constatado furto de energia nem violação à Lei Geral de Proteção Geral de Dados por parte de Eugênio Martini

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:01

Comerciante já instalou mais de 200 câmeras pelo centro de Vitória
O comerciante Eugenio Martini instalou mais de 200 câmeras pelo Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) solicitou o arquivamento do inquérito policial proposto pelo ex-vereador e advogado André Luiz Moreira (Psol) contra o comerciante Eugênio Inácio Martini pela instalação de mais de 200 câmeras de videomonitoramento no Centro de Vitória. Em março, ele foi notificado para retirar os equipamentos.

Recomendado para você

Órgão ministerial entendeu que não ficou constatado furto de energia nem violação à Lei Geral de Proteção Geral de Dados por parte de Eugênio Martini

Câmeras do Centro de Vitória: MPES pede arquivamento de inquérito contra comerciante

Um dos réus é sobrinho da vítima, o que foi considerado pelo MPES como agravante na condenação pelo assassinato de Joaquim Riva

Homens são condenados por matar irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto

A obra foi feita pela equipe do artista capixaba Hiago Silva e ficou pronta nesta segunda-feira (22) após uma semana de muito trabalho que envolveu diversas técnicas e muita tinta

Pintura é revitalizada e dá "nova cara" a região importante de Vitória

Na ação proposta no início do ano, Moreira alegou possível utilização indevida das imagens com violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e indícios de furto de energia elétrica.

Em documento enviado à 2ª Vara Criminal de Vitória, o promotor Cleber Afonso Barros da Silveira Filho destacou que não ficou constatado furto de energia elétrica ou outro dano patrimonial. "A EDP, concessionária de energia, notificou o investigado apenas para a retirada dos equipamentos fixados irregularmente, sem apontar qualquer furto de energia elétrica ou outro dano patrimonial", ponderou.

Quanto à eventual violação de direitos de imagem e da LGPD, entendeu que o investigado divulga vídeos pontuais com o suposto intuito de colaborar com a segurança pública, não havendo, até o momento, qualquer registro de reclamação formal, ação judicial ou representação específica por parte de terceiros prejudicados.

"Em relação ao suposto furto de energia, os autos não contêm elementos mínimos que demonstrem a materialidade delitiva, uma vez que a concessionária de energia não confirmou a ocorrência de subtração de energia, limitando-se a notificar o investigado para retirada dos equipamentos", manifestou o promotor.

"No que tange à violação de direitos de imagem e à LGPD, tais condutas, ainda que eventualmente configurem ilícitos cíveis ou administrativos, não transbordam para o plano criminal, não caracterizando tipificação penal específica que justifique a continuidade da investigação criminal. A divulgação de imagens com foco em fatos noticiosos e de interesse público, na forma descrita nos autos, não configura, por si só, conduta criminosa", completou.

Considerando a falta de elementos para dar sequência à ação penal, o Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito policial.

Eugênio Inácio Martini atua informalmente no monitoramento de vias públicas na região central da Capital há mais de 15 anos. Segundo ele, a maioria dos equipamentos havia sido instalada em parceria com outros comerciantes locais, que forneciam as câmeras e a energia, enquanto ele ficava responsável pela instalação e pelo monitoramento.

Segundo ele, as câmeras ajudaram a reduzir furtos, identificar criminosos e até encontrar documentos e animais perdidos. 

Leia mais

Imagem - Trecho da BR 101 deve passar para a gestão da Serra nas próximas semanas

Trecho da BR 101 deve passar para a gestão da Serra nas próximas semanas

Imagem - Águia Branca perde 22 linhas após decisão judicial; veja rotas suspensas

Águia Branca perde 22 linhas após decisão judicial; veja rotas suspensas

Imagem - O que ainda falta ser duplicado na BR 101 no ES; veja infográfico

O que ainda falta ser duplicado na BR 101 no ES; veja infográfico

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais