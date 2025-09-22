Videomonitoramento

Câmeras do Centro de Vitória: MPES pede arquivamento de inquérito contra comerciante

Órgão ministerial entendeu que não ficou constatado furto de energia nem violação à Lei Geral de Proteção Geral de Dados por parte de Eugênio Martini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:01

O comerciante Eugenio Martini instalou mais de 200 câmeras pelo Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) solicitou o arquivamento do inquérito policial proposto pelo ex-vereador e advogado André Luiz Moreira (Psol) contra o comerciante Eugênio Inácio Martini pela instalação de mais de 200 câmeras de videomonitoramento no Centro de Vitória. Em março, ele foi notificado para retirar os equipamentos.

Na ação proposta no início do ano, Moreira alegou possível utilização indevida das imagens com violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e indícios de furto de energia elétrica.

Em documento enviado à 2ª Vara Criminal de Vitória, o promotor Cleber Afonso Barros da Silveira Filho destacou que não ficou constatado furto de energia elétrica ou outro dano patrimonial. "A EDP, concessionária de energia, notificou o investigado apenas para a retirada dos equipamentos fixados irregularmente, sem apontar qualquer furto de energia elétrica ou outro dano patrimonial", ponderou.

Quanto à eventual violação de direitos de imagem e da LGPD, entendeu que o investigado divulga vídeos pontuais com o suposto intuito de colaborar com a segurança pública, não havendo, até o momento, qualquer registro de reclamação formal, ação judicial ou representação específica por parte de terceiros prejudicados.

"Em relação ao suposto furto de energia, os autos não contêm elementos mínimos que demonstrem a materialidade delitiva, uma vez que a concessionária de energia não confirmou a ocorrência de subtração de energia, limitando-se a notificar o investigado para retirada dos equipamentos", manifestou o promotor.

"No que tange à violação de direitos de imagem e à LGPD, tais condutas, ainda que eventualmente configurem ilícitos cíveis ou administrativos, não transbordam para o plano criminal, não caracterizando tipificação penal específica que justifique a continuidade da investigação criminal. A divulgação de imagens com foco em fatos noticiosos e de interesse público, na forma descrita nos autos, não configura, por si só, conduta criminosa", completou.

Considerando a falta de elementos para dar sequência à ação penal, o Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito policial.

Eugênio Inácio Martini atua informalmente no monitoramento de vias públicas na região central da Capital há mais de 15 anos. Segundo ele, a maioria dos equipamentos havia sido instalada em parceria com outros comerciantes locais, que forneciam as câmeras e a energia, enquanto ele ficava responsável pela instalação e pelo monitoramento.

Segundo ele, as câmeras ajudaram a reduzir furtos, identificar criminosos e até encontrar documentos e animais perdidos.

