Cães ficam presos em penhasco e são resgatados por bombeiros em Conceição do Castelo

Cachorros foram caçar e acabaram presos no local; corporação foi acionada e fez o resgate da dupla no alto do paredão

Dois cães, que saíram para caçar em uma propriedade em Estreito, zona rural de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, acabaram presos em um paredão de pedra na última quinta-feira (27). A uma altura de 35 metros, Pingo e Sheik não conseguiam mais descer e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o sargento Adalberto de Paula Gomes, que atuou com a equipe, os militares foram acionados pelo dono dos animais e o neto dele pela manhã. Após analisar a área e localizar os animais no penhasco com auxílio de um drone, à tarde voltaram com integrantes do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd).

Após subir por uma escada, um dos bombeiros fez a fixação do equipamento para a escalada na pedra e desceram com Pingo e Sheik. “Eles estavam a cerca de 35 metros de altura, em meio a várias bromélias. O militar levou comida para atraí-los. Um deles logo desceu e o outro, ficou, mas depois foi resgatado também”, contou o sargento.

Os bombeiros terminaram a ocorrência às 20h, após quase 6 horas de trabalho. Os animais não se feriram e foram entregues ao dono.

