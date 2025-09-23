Cães agredidos a pauladas são resgatados pela CPI dos Maus-Tratos em Cariacica

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:31
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais investiga denúncias de agressão a pauladas contra quatro cachorros no bairro Bubu, em Cariacica. As informações eram de que os espancamentos teriam sido cometidos por um homem, identificado após relatos enviados para a equipe na última segunda-feira (22). Conforme a queixa, dois animais tinham sido colocados na rua e outros dois permaneciam no imóvel, sofrendo agressões e sem os devidos cuidados.
Segundo a CPI, por volta das 14h de terça-feira (23), uma vistoria foi realizada. Do lado de fora do imóvel encontraram dois pets - um macho e uma fêmea. Já no interior, estavam duas fêmeas que, conforme detalhes recebidos pela Comissão, viviam há mais de 30 dias sem comida e água. Testemunhas contaram que os cães sobreviveram com ajuda de vizinhos.
"O imóvel apresentava condições precárias de higiene e os animais estavam em estado de magreza extrema, com escore corporal entre 1 e 2. Todos os quatro foram resgatados. A ação aconteceu com apoio da equipe que chegou ao local com apoio da Fiscalização Ambiental da Prefeitura de Cariacica e da Guarda Municipal", frisou a CPI.
O tutor foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica para as providências. A Polícia Civil foi demandada para mais informações. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.
