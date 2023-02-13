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Após terremoto

Cadela dos bombeiros do ES já localizou vítimas em escombros na Turquia

Além de Case, seis militares estão no país turco para auxiliar na busca e no resgate de pessoas que ainda estejam desaparecidas. Até o momento, mais de 33 mil vítimas morreram devido aos tremores, ocorridos há uma semana
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 fev 2023 às 19:52

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 19:52

Militares do Espírito Santo atuam em missão humanitária na Turquia
Militares do Espírito Santo atuam em missão humanitária na Turquia Crédito: Corpo de Bombeiros
Em missão humanitária após os terremotos que ocorreram na Turquia há uma semana, a cadela Case, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), já localizou vítimas – cujos estados de saúde não foram divulgados – em quatro locais diferentes, sob os escombros. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Desde a manhã da última quinta-feira (9), Case e seis militares do Estado estão à disposição das autoridades locais para auxiliar na busca e no resgate de pessoas que ainda estejam desaparecidas. Até o momento, mais de 33 mil vítimas morreram no país turco e na Síria após a tragédia.
A Sesp destacou ainda que a cadela já atuou em ocorrências de desastres em Recife (PE), Petrópolis (RJ) e na Bahia. Os bombeiros convocados foram major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e o cabo Vicentini. Eles fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), a equipe do CBMES especializada em resgates e desastres de grandes proporções.
Cadela dos bombeiros do ES já localizou vítimas em escombros na Turquia
Cadela Case, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
Cadela Case, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Crédito: Corpo de Bombeiros do ES
Uma das últimas ações realizadas pelo grupo foi no domingo (12), quando apoiou nas buscas em um prédio de nove andares que desabou com os tremores. Por mais de 14 horas, os bombeiros cortaram lajes, que, em seguida, foram elevadas com o uso de guindastes. Havia um risco real de desabamento de um prédio lateral, segundo a Sesp.

Desafios

O frio intenso tem sido uma das principais dificuldades enfrentadas pelos militares, que relatam temperaturas de até -5ºC. Mesmo assim, as equipes atuam, principalmente, na varredura final de locais onde já foram realizadas buscas.
Em cada ponto, os bombeiros também vasculham os escombros à procura de sinais de vida, utilizando equipamentos de rastreio, assim como os cães treinados.
Seis militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo vão ser enviados para ajudar no resgate de vítimas de terremoto na Síria e na Turquia
Seis militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram enviados para a Turquia Crédito: Bombeiros/Divulgação

Envio de ajuda

O Espírito Santo enviou, na madrugada de quarta-feira (8), seis bombeiros para ajudar no resgate das vítimas dos terremotos na Turquia. Eles embarcaram para São Paulo e, de lá, seguiram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para a Turquia.
Ao todo, 42 profissionais de quatro Estados participam das operações. São homens e mulheres do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo e do território capixaba. Além de bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil também atuam no resgate.

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