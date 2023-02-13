Militares do Espírito Santo atuam em missão humanitária na Turquia Crédito: Corpo de Bombeiros

A Sesp destacou ainda que a cadela já atuou em ocorrências de desastres em Recife (PE), Petrópolis (RJ) e na Bahia. Os bombeiros convocados foram major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e o cabo Vicentini. Eles fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), a equipe do CBMES especializada em resgates e desastres de grandes proporções.

Your browser does not support the audio element. Cadela dos bombeiros do ES já localizou vítimas em escombros na Turquia

Cadela Case, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo Crédito: Corpo de Bombeiros do ES

Uma das últimas ações realizadas pelo grupo foi no domingo (12), quando apoiou nas buscas em um prédio de nove andares que desabou com os tremores. Por mais de 14 horas, os bombeiros cortaram lajes, que, em seguida, foram elevadas com o uso de guindastes. Havia um risco real de desabamento de um prédio lateral, segundo a Sesp.

Desafios

O frio intenso tem sido uma das principais dificuldades enfrentadas pelos militares, que relatam temperaturas de até -5ºC. Mesmo assim, as equipes atuam, principalmente, na varredura final de locais onde já foram realizadas buscas.

Em cada ponto, os bombeiros também vasculham os escombros à procura de sinais de vida, utilizando equipamentos de rastreio, assim como os cães treinados.

Seis militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram enviados para a Turquia Crédito: Bombeiros/Divulgação

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