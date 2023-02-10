Esperança de sobreviventes na Turquia e na Síria se esvai; mortes ultrapassam 21 mil

Equipes de resgate tentam alcançar pessoas presas nos escombros após o terremoto que atingiu a região de Adana, na Turquia, nesta segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023 Crédito: IHA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O total de mortes causadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria ultrapassou os 21 mil nesta quinta-feira (9). A expectativa é que o número cresça – as primeiras horas são consideradas cruciais em catástrofes do tipo, e em ambos os países houve queixas acerca da demora das respostas oficiais ao desastre.

Só na Turquia, o número de óbitos chegou a 17.674 nesta quinta. A cifra torna o terremoto o mais letal deste século e supera os 17.118 mortos em 1999 em decorrência de um sismo de magnitude 7,6. O tremor que detém o recorde histórico ocorreu em 1939 e deixou 33 mil mortos.

Já na Síria, devastada por quase 12 anos de guerra civil, o total de mortes subiu a 3.377, de acordo com os balanços das autoridades de Damasco e das equipes de resgate nas zonas rebeldes. Destas, 2.030 pessoas estariam em áreas dominadas por dissidentes no noroeste do território.

Ainda há esperança, como indicam vídeos que mostram casos de pessoas resgatadas após passarem mais de três dias soterradas, mas sobreviventes nas regiões mais atingidas reclamam de jamais terem visto sinais de equipes de resgate, além da falta de assistência em geral, enfrentando fome, sede e frio.

Centenas de milhares de pessoas da região estão desabrigadas, e várias acampam em abrigos improvisados em garagens, acostamentos ou mesmo em meio às ruínas. Autoridades turcas afirmam que mais de 6.500 prédios colapsaram no país, e outros incontáveis foram danificados.

O fato de que o tremor se deu na madrugada contribui para piorar a situação, uma vez que vários dos sobreviventes fugiram de suas casas sem roupas adequadas para o frio, alguns sem nem sequer calçarem seus sapatos. Em ambos os países, muitos passaram sua terceira noite ao relento ou dormindo em carros, temendo voltar às suas casas em razão do risco de novos desabamentos.

Ancara afirma que, por ora, parte dos desabrigados foi acolhida em tendas montadas em estádios esportivos e centros de convenções, além de dormitórios universitários e abrigos estatais. Hotéis por todo o território, incluindo resorts à beira dos mares Egeu e Mediterrâneo, também cederam cerca de 10 mil cômodos a sobreviventes, de acordo com a Federação Turca de Hotéis.

Terremoto atinge a região de Diyarbakir, no sudeste da Turquia, nesta segunda- feira, 06 de fevereiro de 2023. Crédito: MAHMUT BOZARSLAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Muitos dos sobreviventes aparentam, porém, não querer deixar as áreas atingidas, à espera de notícias sobre entes queridos. Segundo a agência de desastres nacional, Afad, mais de 28 mil pessoas foram recolhidas em pontos de encontro para serem retiradas da área.

Diante da situação de calamidade, o Banco Mundial anunciou nesta quinta que fornecerá US$ 1,78 bilhão (R$ 9,3 bilhões) em ajuda à Turquia. "Estamos fornecendo assistência e preparando uma avaliação das necessidades urgentes", disse o presidente da instituição, David Malpass. Mais de 25 países e organizações já anunciaram envio de ajuda humanitária à região.

Na Síria, a instabilidade política dificulta a chegada de ajuda. Nesta quinta, a ONU enviou seu primeiro comboio para o noroeste do território, controlado por rebeldes contrários ao regime de Bashar al-Assad. Seis caminhões carregados de suprimentos e remédios atravessaram a fronteira turca em direção à região, onde mais de 4 milhões dependiam de doações do exterior mesmo antes dos tremores.

Voluntários dos Capacetes Brancos afirmam, porém, que o socorro da ONU é insuficiente e que equipamentos pesados para operações de busca e resgate ainda são necessários nos locais em que ainda há pessoas soterradas. Assim, socorristas recorrem a ferramentas simples e guindastes antigos.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse que o chefe de ajuda humanitária do órgão visitará Aleppo e Damasco neste fim de semana para avaliar a situação, além de Gaziantepe, na Turquia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, também anunciou que irá à Síria.

Guterres defendeu a liberação de mais vias de acesso à zona controlada por rebeldes antes, o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, pediu garantias de que não haveria reprimendas ao envio de doações. Quase toda a ajuda que chega à área hoje vem por meio da fronteira turca e passa por Bab al Hawa, ponto criado por uma resolução da ONU e que Assad considera uma violação da soberania síria.