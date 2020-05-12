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Coronavírus

Cachoeiro notifica 31 estabelecimentos pelo não uso de máscaras

Uso do item de proteção contra o coronavírus é obrigatório para funcionários e clientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 18:52

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 18:52

Uso do item de proteção contra o coronavírus é obrigatório para funcionários e clientes
Uso do item de proteção contra o coronavírus é obrigatório para funcionários e clientes Crédito: Divulgação/PMCI
As máscaras caseiras passaram a ser item obrigatório em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para comerciantes e clientes no combate ao novo coronavírus. Porém, nem todos estão seguindo as determinações. Segundo a prefeitura do município, a fiscalização já notificou 31 estabelecimentos.
As empresas foram notificados pela equipe de fiscalização municipal por descumprirem a determinação de garantir que funcionários e clientes usem máscaras de proteção contra o novo coronavírus. De acordo com decreto municipal, os comércios só podem receber consumidores com máscara.
Essas 31 notificações foram um alerta formal para que os estabelecimentos cumpram as determinações. Havendo reincidência da infração em inspeções futuras, eles podem até perder o alvará de funcionamento, adverte o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

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OUTRAS REGRAS

Os estabelecimentos de Cachoeiro também devem manter: ampliação das rotinas de limpeza e higienização das instalações, afastamento de trabalhadores que apresentem sintomas gripais e os do grupo de risco para a Covid-19, ampliação da jornada de trabalho à distância e definição de novos horários de trabalho ou diferentes turnos, para reduzir a presença nos ambientes da empresa e o congestionamento no transporte público.
Nas atividades comerciais, devem ser observados o espaçamento de um cliente por 10 metros quadrados  uma pessoa por 14 metros quadrados, no caso de galerias e centros comerciais  e o distanciamento social em filas. Há, ainda, uma série de condicionantes específicas para cada segmento.

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DENÚNCIAS

Para fazer denúncias de irregularidades em estabelecimentos, é preciso acionar a Ouvidoria Geral do Município, pelo Portal do Cidadão (www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral), pelo telefone 156 ou pelo aplicativo de celular TodosJuntos. Funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

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