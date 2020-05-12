Cachoeiro notifica 31 estabelecimentos pelo não uso de máscaras

As máscaras caseiras passaram a ser item obrigatório em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para comerciantes e clientes no combate ao novo coronavírus. Porém, nem todos estão seguindo as determinações. Segundo a prefeitura do município, a fiscalização já notificou 31 estabelecimentos.
As empresas foram notificados pela equipe de fiscalização municipal por descumprirem a determinação de garantir que funcionários e clientes usem máscaras de proteção contra o novo coronavírus. De acordo com decreto municipal, os comércios só podem receber consumidores com máscara.
Essas 31 notificações foram um alerta formal para que os estabelecimentos cumpram as determinações. Havendo reincidência da infração em inspeções futuras, eles podem até perder o alvará de funcionamento, adverte o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.
OUTRAS REGRAS
Os estabelecimentos de Cachoeiro também devem manter: ampliação das rotinas de limpeza e higienização das instalações, afastamento de trabalhadores que apresentem sintomas gripais e os do grupo de risco para a Covid-19, ampliação da jornada de trabalho à distância e definição de novos horários de trabalho ou diferentes turnos, para reduzir a presença nos ambientes da empresa e o congestionamento no transporte público.
Nas atividades comerciais, devem ser observados o espaçamento de um cliente por 10 metros quadrados uma pessoa por 14 metros quadrados, no caso de galerias e centros comerciais e o distanciamento social em filas. Há, ainda, uma série de condicionantes específicas para cada segmento.
DENÚNCIAS
Para fazer denúncias de irregularidades em estabelecimentos, é preciso acionar a Ouvidoria Geral do Município, pelo Portal do Cidadão (www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral), pelo telefone 156 ou pelo aplicativo de celular TodosJuntos. Funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.