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Saúde e beleza

Cabelo e pele: como cuidar e evitar problemas comuns no verão?

Veja dicas para que a exposição ao sol e à água do mar e da piscina não prejudiquem o visual dos fios e não deixem você como "pimentão"
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jan 2023 às 14:54

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 14:54

Se tem um visual que continua bombando é o cabelo platinado da rapaziada. Está "nevando" em pleno verão em todo o  Espírito Santo, mas, para manter o visual estiloso mesmo com a exposição ao sol e à água do mar ou da piscina, é importante se atentar a algumas rotinas de beleza, como fazer a hidratação e a nutrição dos fios, usando produtos específicos. 
O mesmo vale para a pele. Nunca é demais lembrar da regra básica: usar e abusar do protetor solar. Mas não basta passar uma vez e achar que ele vai grudar no corpo pelo restante do dia. Veja no vídeo as dicas para não ficar como um "pimentão" e também não deixar o platinado do cabelo desbotar.

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