Cabelo e pele: como cuidar e evitar problemas comuns no verão?

Se tem um visual que continua bombando é o cabelo platinado da rapaziada. Está "nevando" em pleno verão em todo o Espírito Santo, mas, para manter o visual estiloso mesmo com a exposição ao sol e à água do mar ou da piscina, é importante se atentar a algumas rotinas de beleza, como fazer a hidratação e a nutrição dos fios, usando produtos específicos.