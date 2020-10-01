Briga de facções teria motivado chacina em ilha de Vitória

Chacina na Ilha do Américo Crédito: Fernando Madeira

"Não tenho dúvidas de que cinco pessoas participaram do crime. As investigações apontam que os autores eram do tráfico do Morro do Quiabo, em Cariacica , e que possuem ligação com uma organização criminosa que atua na Grande Vitória. A princípio, consideramos que os assassinos acreditavam que esse grupo de amigos estivesse ligado ao PCV, mas mataram um monte de gente inocente", descreveu Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

A sigla PCV, citada pelo delegado, é referente ao Primeiro Comando de Vitória, facção que tem sua base no Bairro da Penha , em Vitória, e ramificações em diversas cidades do Espírito Santo. A facção conta com força armada conhecida como Trem-Bala, criando ou tomando pontos de venda de drogas, além de manter relações comerciais de drogas com os traficantes aliados dessas localidades.

Já a organização criminosa em que o tráfico do Morro do Quiabo tem aliança, à qual o delegado se refere, seria a chamada Associação Família Capixaba (AFC). De acordo com fontes policiais ouvidas pela reportagem de A Gazeta, a Família Capixaba é, atualmente, uma facção criminosa que tenta fazer frente ao PCV e possui como base o bairro Mucuri, em Cariacica.

A Família Capixaba, porém, também apresenta ramificações no bairro Porto Novo, Morro do Quiabo e Zumbi dos Palmares, em Cariacica; além do Morro da Bomba, Sagrada Família e Pedra dos Búzios, em Vila Velha; e Ilha do Príncipe, em Vitória, segundo fontes policiais militares e civis.

Para o delegado Marcelo Cavalcanti, os mortos não seriam o alvo exatamente, pois não teriam envolvimento com o Primeiro Comando de Vitória  que estaria na mira dos assassinos. "Eu não posso dizer que os mortos tinham envolvimento com o tráfico. Um deles tinha passagem por porte e outro por tráfico, mas não tenho elementos para dizer que estavam diretamente no tráfico", afirmou o delegado.

O titular da DHPP de Vitória explicou que os assassinos gravaram um vídeo antes para confirmar se os seis indivíduos seriam apoiadores do PCV. Porém, a pessoa que recebeu o vídeo descartou.

"Se eles tivessem certeza, não teriam feito o vídeo antes de matarem o grupo e nem ligado para uma pessoa para confirmar. Um dos assassinos ligou com o telefone de uma das vítimas e tiveram certeza que não eram do PCV, mas acabaram cometendo o crime mesmo assim. O grupo queria atacar alguém e mostrar poder", observou o delegado, em entrevista na terça-feira (29).

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O CRIME

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (28), na ilha Doutor Américo Oliveira, que fica na Baia de Vitória, próximo ao bairro Santo Antônio, em Vitória . Na outra margem, fica o bairro Porto de Santana, já em Cariacica. A ilha é um ponto usado por moradores das duas margens para diversão e passatempo.

No local estavam seis amigos que moravam em Santo Antônio e foram surpreendidos por bandidos, que chegaram de barco na região. Eles renderam e atiraram contra o grupo de jovens, sendo que quatro deles morrem, um conseguiu fugir e outro se fingiu de morto para escapar, já baleado

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (28), na ilha Doutor Américo Oliveira, que fica na Baia de Vitória, próximo ao bairro Santo Antônio, em Vitória. Na outra margem, fica o bairro Porto de Santana, já em Cariacica. A ilha é um ponto usado por moradores das duas margens para diversão e passatempo. No local estavam seis amigos que moravam em Santo Antônio e foram surpreendidos por bandidos, que chegaram de barco na região. Eles renderam e atiraram contra o grupo de jovens, sendo que quatro deles morrem, um conseguiu fugir e outro se fingiu de morto para escapar, já baleado.

INVESTIGAÇÕES

"Estamos trabalhando intensamente e agora é hora de colocar no papel para fazermos os pedidos de prisão", disse o delegado, que afirmou que a equipe dele já Nesta quarta-feira (30), a movimentação na DHPP de Vitória foi menos intensa. Promotores de Justiça estiveram no local. O delegado Marcelo Cavalcanti não quis dar detalhes sobre o andamento das investigações., disse o delegado, que afirmou que a equipe dele já identificou os cinco envolvidos que estiveram na ilha e executaram as vítimas