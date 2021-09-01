Bombeiros são acionados após canoa havaiana tombar com seis pessoas em Vitória

01/09 às 6h44min | Ilha do Boi/Vitória - Salvamento Aquático: Canoa havaiana com 6 pessoas tombou a aproximadamente 200m da orla. Chefe de Operações e Equipe de Mergulho do CBMES no local operando o resgate dos náufragos que estavam à deriva. #193ES

Os Bombeiros informaram que equipes de mergulho da corporação estiveram no local para socorrer os ocupantes da canoa. Segundo a corporação, cinco pessoas nadaram até uma ilha próxima e uma mulher conseguiu nadar até a orla da Ilha do Boi, onde pediu ajuda.

O salvamento das pessoas que estavam na ilha foi feito com o jet ski da equipe de mergulho e por canoas de outras pessoas. Ninguém precisou ser levado ao hospital e os motivos que levaram ao tombamento da canoa não foram explicados pela corporação.