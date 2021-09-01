Uma canoa havaiana tombou na Baía de Vitória, próximo à Ilha do Boi, a cerca de 200 metros da orla, na manhã desta quarta-feira (1). De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam na canoa e ficaram à deriva, mas foram socorridas sem lesões.
Os Bombeiros informaram que equipes de mergulho da corporação estiveram no local para socorrer os ocupantes da canoa. Segundo a corporação, cinco pessoas nadaram até uma ilha próxima e uma mulher conseguiu nadar até a orla da Ilha do Boi, onde pediu ajuda.
O salvamento das pessoas que estavam na ilha foi feito com o jet ski da equipe de mergulho e por canoas de outras pessoas. Ninguém precisou ser levado ao hospital e os motivos que levaram ao tombamento da canoa não foram explicados pela corporação.
ATENÇÃO AO MAU TEMPO
Os navegantes e praticantes de esportes aquáticos devem ficar alertas ao mau tempo no Estado. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os alertas para chuvas intensas e acumulado de chuvas. Com temporais registrados desde o fim da tarde desta segunda-feira (30), os avisos vigentes expiravam no fim da manhã desta terça (31), mas acabaram prorrogados até as 10h desta quarta-feira (1).
Desta forma, segundo o Inmet, todas as regiões capixabas podem registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, ventos intensos, como observados nos últimos dias, também podem ocorrer - as rajadas chegaram a quase 90 km/h na madrugada desta terça na Terceira Ponte.
Bombeiros são acionados após canoa havaiana tombar com seis pessoas em Vitória